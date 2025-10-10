Chhatrapati Sambhajinagar: दिवाळीसाठी वस्त्र, दागिने, गृहसजावटींच्या दुकानांत तुफान गर्दी; बाजारपेठा उजळल्या

छत्रपती संभाजीनगर : दिवाळी जवळ आल्याने शहरात सणासुदीचा उत्साह वाढू लागला आहे. शहरातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी होत आहे. वस्त्र, दागिने आणि गृहसजावटीच्या वस्तू खरेदीसाठी दुकाने फुलून गेली आहेत..‘दिवाळीचा सण मोठा नाही खर्चाला तोटा’ अशी जुनी म्हण आहे. या काळात मोठ्या प्रमाणात खरेदी- विक्री होत असल्याने व्यापाऱ्यांसाठी सर्वांत मोठा हा उलाढालीचा काळ असतो. मात्र, यंदा परतीच्या पावसाने उडवून दिलेल्या दाणादाणमुळे काही काळ व्यापाऱ्यांना संकट आल्यासारखे वाटत होते. मात्र, आता पाऊस संपून परिस्थिती पूर्वपदावर येत आहे. त्यामुळे बाजारात गुरुवारपासूनच (ता. नऊ) अधिक गर्दी वाढल्याचे चित्र आहे..विशेष म्हणजे व्यापाऱ्यांनी आता दुकाने सजवायला प्रारंभ केला असून, घर सजावटीसह, आकाशकंदील, कापड दुकान, किराणा दुकान यासह इलेक्ट्रॉनिक बाजाराने गती घेण्यास प्रारंभ केला..दिवाळीनिमित्त बाजारात ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध प्रकारच्या योजनाच आणल्याने व जीएसटी कमी केल्याचा परिणाम यावर्षी अधिक होणार असल्याचा विश्वास व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला..पर्यावरणपूरक वििवध आकाशकंदीलयंदा शहरात विविध रंग, आकार आणि डिझाइनचे आकर्षक आकाशकंदील बाजारात उपलब्ध झाल्याने नागरिकांची गर्दी वाढली आहे. पेपर, प्लॅस्टिक आणि फॅब्रिकपासून बनविलेले पर्यावरणपूरक आकाशकंदील यावर्षी विशेष लोकप्रिय ठरत आहेत. दरम्यान, काही ठिकाणी मातीचेही आकाशकंदील विक्रीसाठी बाजारात आले आहे. .किमती वाढल्या; पण उत्साह कायमगेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी बहुतांश वस्तूंच्या किमतीत १० ते १५ टक्क्यांनी वाढ झाली. कपड्यांचे दर, मिठाई, फटाके, तसेच इतर वस्तूंच्या किमती वाढल्या. मात्र, त्याचा खरेदीवर परिणाम झालेला नाही. विक्रेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, लोक उत्साहाने खरेदी करत आहेत; दिवाळी म्हणजे आनंदाचा सण, त्यामुळे किंमतवाढीचा फारसा परिणाम दिसत नाही..Pune Diwali Shopping : पुण्यात दिवाळी खरेदीसाठी बाजारपेठा फुलल्या; गर्दीमुळे वाहतूक कोंडी, वाहतूक नियोजनासाठी केला खास उपाय.. .नियमित मिळणाऱ्या वेतनासह या महिन्यात अनेकांना मिळणारा बोनस, लाडकी बहीण अनुदान, काही कार्यालयांत दिले जाणारे अॅडव्हान्स यामुळे बाजारात खरेदीसाठी झुंबड उडणार हे निश्चित आहे. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरात त्याचे सकारात्मक चित्र अधिक असणार आहे. त्याच बरोबर जीएसटी कमी झाल्याचा फायदाही दिवाळीत अधिक प्रमाणात घेणार आहेत. - अजय तलरेजा, होलसेल कपडा व्यापारी, सिटी चौक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.