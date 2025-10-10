छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: दिवाळीसाठी वस्त्र, दागिने, गृहसजावटींच्या दुकानांत तुफान गर्दी; बाजारपेठा उजळल्या

Diwali Shopping: दिवाळी जवळ येताच छत्रपती संभाजीनगरच्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये वस्त्र, दागिने आणि गृहसजावटीसाठी ग्राहकांची मोठी गर्दी दिसून आली. व्यापाऱ्यांनी दुकाने सजवली असून विविध ऑफर व जीएसटी सवलतींमुळे खरेदीला चालना मिळत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : दिवाळी जवळ आल्याने शहरात सणासुदीचा उत्साह वाढू लागला आहे. शहरातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी होत आहे. वस्त्र, दागिने आणि गृहसजावटीच्या वस्तू खरेदीसाठी दुकाने फुलून गेली आहेत.

