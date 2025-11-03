MSRTC: दिवाळीत एसटीने रोज लाखभर प्रवाशांचा प्रवास; बारा दिवसांत १३.४८ लाख नागरिकांचे लालपरीला प्राधान्य

छत्रपती संभाजीनगर : दिवाळीत प्रवाशांनी एसटीला भरभरून प्रतिसाद दिला. छत्रपती संभाजीनगर विभागातून रोज सरासरी एक लाखापेक्षा अधिक प्रवाशांनी एसटी बसलाच प्राधान्य दिले. दिवाळीच्या काळातील १२ दिवसांत तब्बल १३ लाख ४८ हजार ६५९ प्रवाशांनी एसटी बसने प्रवास केला..राज्यात आजही ग्रामीण आणि दुर्गम भागात एसटी बसशिवाय पर्याय नाही. जिल्हा-जिल्हा जोडणारी वाहतूक एसटीशिवाय होऊच शकत नाही. खासगी बसची संख्या वाढली असली तरीही मोठ्या शहरांशिवाय खासगी बस धावत नाहीत. त्यामुळे तालुका आणि गावाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी सामान्य प्रवाशांना एसटी बसशिवाय पर्याय नाही. परिणामी, दिवाळीत १७ ते २८ ऑक्टोबर या बारा दिवसांत एसटीला प्रवाशांनी भरभरून प्रतिसाद दिला..सवलतींचाही झाला फायदाएसटीमध्ये महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवास सवलत मिळते. महिलांना ५० टक्के, तर ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवासाची सुविधा आहे. याव्यतिरिक्त, स्वातंत्र्य सैनिक आणि काही विशेष पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींनाही सवलत किंवा मोफत प्रवासाची सोय आहे. एसटी महामंडळ एकूण ३१ प्रकारच्या सवलती देते, ज्याचा परतावा सरकारकडून एकरकमी एसटी महामंडळाला दिला जातो. या विविध सवलतींमुळेही एसटीच्या प्रवाशांमध्ये मोठी वाढ झाली..अतिरिक्त बससेवाछत्रपती संभाजीनगर विभागात ५३० एसटी बसद्वारे वाहतूक केली जाते. दिवाळीच्या काळात १६२ अतिरिक्त एसटी बस सोडण्यात आल्या होत्या. एसटीने पुणे, नगर, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदूरबार, लातूर, धाराशिव, बीड, नांदेड, परभणी, हिंगोली, अकोला, अमरावती, बुलडाणा यासह विविध जिल्हानिहाय बस सोडल्या होत्या. याशिवाय गरजेनुसार ज्या मार्गावर प्रवासी वाढतील त्या मार्गावर बस सुरू केली होती. दिवाळीच्या काळात एसटीने रोज सरासरी दोन लाख किलोमीटर प्रवास केला. यात १३ लाख ४८ हजार ६५९ प्रवाशांनी प्रवास केला..अशी आहे परिस्थितीतारीख बसफेऱ्या प्रवासी१७ ऑक्टोबर ५२४ १,०९,७४४१८ ऑक्टोबर ५२८ १,०५,८१९१९ ऑक्टोबर ५४२ ९६,७८९२० ऑक्टोबर ५१४ ८५,६३६२१ ऑक्टोबर ४०३ ६४,९८९२२ ऑक्टोबर ४४७ ८५,४१२२३ ऑक्टोबर ५५४ १,२७,३०३२४ ऑक्टोबर ५४२ १,३३,५३४२५ ऑक्टोबर ५४६ १,३६,५१४२६ ऑक्टोबर ५४७ १,३३,१७७२७ ऑक्टोबर ५३५ १,३५,८७०२८ ऑक्टोबर ५४९ १,३३,८७२.MSRTC: ‘लालपरी’ला यंदा प्रवाशांकडून ‘भाऊबीज’! दिवाळी सुटीत अवघ्या अकरा दिवसांत कमावले पावणेबारा कोटी.दिवाळीच्या गर्दीच्या अनुषंगाने एसटीच्या छत्रपती संभाजीनगर विभागाने नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रवाशांना सेवा देण्याचा प्रयत्न केला. रोज होणारी गर्दी आणि संभाव्य गर्दी लक्षात घेत बससेवा सुरू ठेवली. बसस्थानकात आल्यानंतर प्रवाशाला तत्काळ बस कशी मिळेल याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे यंदा बसचा प्रवासी वर्ग वाढण्यास मदत झाली.- संतोष घाणे (विभागीय वाहतूक अधिकारी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.