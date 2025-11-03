छत्रपती संभाजीनगर

MSRTC: दिवाळीत एसटीने रोज लाखभर प्रवाशांचा प्रवास; बारा दिवसांत १३.४८ लाख नागरिकांचे लालपरीला प्राधान्य

Over 13 lakh passengers choose ST buses during Diwali season: दिवाळीत संभाजीनगर विभागातून तब्बल १३ लाखांहून अधिक प्रवाशांनी एसटी बस प्रवासाला प्राधान्य दिले. ग्रामीण भागातील लोकांसाठी एसटी अजूनही मुख्य वाहतुकीचा आधार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : दिवाळीत प्रवाशांनी एसटीला भरभरून प्रतिसाद दिला. छत्रपती संभाजीनगर विभागातून रोज सरासरी एक लाखापेक्षा अधिक प्रवाशांनी एसटी बसलाच प्राधान्य दिले. दिवाळीच्या काळातील १२ दिवसांत तब्बल १३ लाख ४८ हजार ६५९ प्रवाशांनी एसटी बसने प्रवास केला.

festival
ST
Trasport
MSRTC
Chhatrapati Sambhajinagar

