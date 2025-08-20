Marathwada University : मराठवाडा विद्यापीठात प्रवेश फेऱ्या पूर्ण, ९९० जागा अद्याप रिक्त

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ५६ अभ्यासक्रमांसाठी विविध अभ्यासक्रमांत स्पॉट ॲडमिशनची फेरी पूर्ण झाली. या फेरीत सुमारे दोनशे प्रवेश झाले. तर, आतापर्यंत एकूण चारही विद्याशाखेच्या पदवी, पदव्युत्तर, पदविका आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमास १ हजार ४३१ प्रवेश निश्चित झाले. ९९० जागा अजूनही रिक्त आहेत. दरम्यान, रिक्त जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळावी या दृष्टीने प्रवेश समिती पदव्युत्तर विभागातर्फे प्र-कुलगुरूंकडे मागणी करणार आहे. .विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विषयाची संख्या ४२ असून प्रवेश क्षमता ९१४ आहे. त्यापैकी ४५० जागांवर प्रवेश झाले. वाणिज्य व व्यवस्थापन शास्त्र विद्याखाशेच्या ७ विषयांत २१० प्रवेश क्षमता असून १०९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले. तर, मानव्यविद्या व आंतरविद्याशाखेच्या अभ्यासक्रमांची संख्या ४९ असून १ हजार २६७ प्रवेश क्षमता असून त्यापैकी ८७२ जागांवर प्रवेश निश्चित झाले. एकूण १ हजार ३९१ प्रवेश क्षमता असून १ हजार ४३१ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले. तर, ९९० जागा रिक्त राहिल्या आहेत. दीडशेपेक्षा अधिक पदवी, पदव्युत्तर आणि पदविका, प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम विद्यापीठ परिसरात असून त्यापैकी ५० हून अधिक अभ्यासक्रमांना नगण्य प्रतिसाद मिळाला आहे..तर, नियमित पारंपरिक अभ्यासक्रमांना ८० टक्के प्रवेश झाले असून काही विषयांच्या जागा पूर्ण भरल्या गेल्या. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या जागांचे प्रवेश सीईटी सेलमार्फत सुरू आहेत. त्या जागा शंभर टक्के भरल्या जात असल्याने सर्व प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर एकंदरीत चित्र स्पष्ट होईल..प्रवेश समितीने नियमित आणि स्पॉट ॲडमिशनच्या फेऱ्या पूर्ण केल्या. याचा अहवाल देताना रिक्त जागांसाठी स्पॉट ॲडमिशनची अजून एक फेरी किंवा फर्स्ट कम फर्स्ट पद्धतीने प्रवेश फेरी घ्यावी, अशी शिफारस करण्यात येणार आहे. त्यावर प्रशासनाचा निर्णय झाल्यावर पुढील प्रक्रिया जाहीर केली जाईल.-डॉ. प्रवीण यन्नावार, अध्यक्ष, प्रवेश समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.