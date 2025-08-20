छत्रपती संभाजीनगर

Marathwada University : मराठवाडा विद्यापीठात प्रवेश फेऱ्या पूर्ण, ९९० जागा अद्याप रिक्त

BAMU Admissions : छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ५६ अभ्यासक्रमांसाठी विविध अभ्यासक्रमांत स्पॉट ॲडमिशनची फेरी पूर्ण झाली. या फेरीत सुमारे दोनशे प्रवेश झाले.
छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ५६ अभ्यासक्रमांसाठी विविध अभ्यासक्रमांत स्पॉट ॲडमिशनची फेरी पूर्ण झाली. या फेरीत सुमारे दोनशे प्रवेश झाले. तर, आतापर्यंत एकूण चारही विद्याशाखेच्या पदवी, पदव्युत्तर, पदविका आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमास १ हजार ४३१ प्रवेश निश्‍चित झाले. ९९० जागा अजूनही रिक्त आहेत. दरम्यान, रिक्त जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळावी या दृष्टीने प्रवेश समिती पदव्युत्तर विभागातर्फे प्र-कुलगुरूंकडे मागणी करणार आहे.

