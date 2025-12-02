छत्रपती संभाजीनगर

Dry Fruits: यंदाच्या हिवाळ्यात भरपूर खा; काजू, बदाम! पाकिस्तानच्या चलनाचे अवमूल्यन आणि जीएसटी घटल्याने सुकामेवा स्वस्त

Winter Demand: हिवाळा लागताच बदाम, काजू, पिस्ता, अक्रोड, बेदाणे, अंजीर, खारीक आदी सुकामेव्याची मागणी वाढली. त्यात सुकामेव्यावरील जीएसटी कमी झाली. शिवाय पाकिस्तानच्या चलनाचे अवमूल्य झाले.
Dry Fruits

Dry Fruits

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जुना मोंढा : हिवाळा लागताच बदाम, काजू, पिस्ता, अक्रोड, बेदाणे, अंजीर, खारीक आदी सुकामेव्याची मागणी वाढली. त्यात सुकामेव्यावरील जीएसटी कमी झाली. शिवाय पाकिस्तानच्या चलनाचे अवमूल्य झाले.

Loading content, please wait...
anjeer
Dry fruits
winter session
Dry Dates (Kharik)
Almonds

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com