Dry Fruits: यंदाच्या हिवाळ्यात भरपूर खा; काजू, बदाम! पाकिस्तानच्या चलनाचे अवमूल्यन आणि जीएसटी घटल्याने सुकामेवा स्वस्त

जुना मोंढा : हिवाळा लागताच बदाम, काजू, पिस्ता, अक्रोड, बेदाणे, अंजीर, खारीक आदी सुकामेव्याची मागणी वाढली. त्यात सुकामेव्यावरील जीएसटी कमी झाली. शिवाय पाकिस्तानच्या चलनाचे अवमूल्य झाले..त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा १५ ते २० टक्के भाव कमी झाले. पण, राज्यातील इतर शहराच्या तुलनेत संभाजीनगरमध्ये हे भाव जरा जास्तच आहेच. मागणी जास्त आणि आवक कमी याचा हा परिणाम असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले..Winter Health Care : हिवाळ्यात आरोग्य जपा! कोणते आजार वाढतात अन् त्यावर काय करावे? वाचा एका क्लिकवर.शहरात परराज्य आणि परदेशातून सुकामेवा येतो. शासनाने त्यावरील जीएसटीत घट केली. पण, आवक कमी असल्याने भाव चढेच आहेत. पण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा भावात १५ ते २५ टक्क्यांनी घट झाली. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. दुसरीकडे दरात अजून दोन महिने हीच स्थिती कायम राहील, असा अंदाजही व्यापाऱ्यांनी सांगितला..लाडूसाठी खरेदी वाढलीहिवाळ्यात सुकामेवा खाल्ल्याने शरीराला आवश्यक सर्व घटक मिळतात. यामुळे शरीराच्या कॅलरीजची गरज पूर्ण होते. यातून मिळणारे पोषक तत्त्व शरीराला उपयोगी पडतात. थंडीत खोबरे, डिंक, मेथी आदींपासून तयार केलेल्या लाडूंना मागणी जास्त असते. हे पदार्थ बनविण्यासाठी ड्रायफ्रूट वापरले जात असून त्याची खरेदी करण्यासाठी बाजारात गर्दी होत आहे..परराज्य, परदेशातून आयातकाजू : गोवा, कर्नाटक, कोकण, केरळबदाम : कॅलेफॉर्निया, ऑस्ट्रेलिया, अफगाणिस्तानअक्रोड : अमेरिका, चिली, भारताच्या काही भागांतूनमॉमेरोन बदाम : इराणमनुके : सांगली, विजापूर, नाशिक, पंढरपूरपिस्ता : इराण, इराक, टर्की, अमेरिकाखारा पिस्ता : इराण, अमेरिकाअंजीर : इराण, अफगाणिस्तानबेदाणा : अफगाणिस्तान, भारतखोबरे : तमिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटकखारीक : पाकिस्तानसोरी खारीक : ओमान, पाकिस्तान.असे आहेत भाव (किलोत)सुकामेवा त्याचे दरखजूर १२० ते २००बदाम ८५० ते १,०००जर्दाळू ३०० ते ६००अंजीर ८०० ते १,४००खारीक २५० ते ३००पिस्ता २००० ते २,४००काजू ८०० ते १,२००बेदाणा ४०० ते ६००काळे मनुके ४०० ते ६००अक्रोड १,२०० ते २,०००खोबरे ३०० ते ४४०.Dry Fruit Price : उत्पन्न वाढ, जीएसटी कपातीमुळे सुकामेवा स्वस्त! ग्राहकांसाठी खरेदी सुकर; हिवाळ्यामध्ये मागणीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ.थंडी सुरू झाल्याने सुकामेव्याची मागणी वाढली. घरगुती डिंकाचे लाडू करणाऱ्यांसाठी खोबरे, खारीक, डिंक यांची मागणी प्रचंड वाढली. अंजीरची आवक असल्याने त्याचेही भाव कमी झाले. बाकी स्थिर आणि काही प्रमाणात भाव वाढले.- शिवनारायण तोतला, व्यापारी.