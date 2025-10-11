Eknath Shinde: अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांचे लग्न लावून देणार; एकनाथ शिंदे

छत्रपती संभाजीनगर : ‘मराठवाड्यासह अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट झाली. अनेक शेतकऱ्यांच्या मुलांची लग्नं रखडली. ही लग्न लावून देण्याची जबाबदारी शिवसेना घेणार आहे’, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे संत एकनाथ रंगमंदिरात झालेल्या पक्ष गटप्रमुखांच्या मेळाव्यात शुक्रवारी (ता. १०) केली. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रचाराचा नारळही त्यांनी फोडला..उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी शिवसेना (यूबीटी) आणि उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. दसरा मेळाव्यात माझ्या हातात काही नाही. हात रिकामे असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले होते..त्यावर टीका करत शिंदे म्हणाले, ‘‘लंडनला सर्व ठेवून आल्यावर हात रिकामेच राहतील. अगोदरही काय दिले?’’ असा प्रश्नही त्यांनी केला. यावेळी आमदार विलास भुमरे यांनी सांगितले, ‘पैठण तालुक्यातील रजापूर येथे ठाकरे पाहणीसाठी येऊन आत्महत्याग्रस्त सोनू गोर्डे यांच्या परिवारास एक लाख रुपये देणार होते..ते आले, शेतकऱ्यांची भेट घेत हात जोडून आल्या पावली परतले.’ त्यावर आजच एक लाख रुपयांचा चेक शिवसेनेच्यावतीने गोर्डे परिवाराला देण्याचे आदेश शिंदे यावेळी दिले. ‘‘मतदार यादीवर काम करा. हा पक्ष मालक-नोकरांचा नसून कार्यकर्त्यांचा आहे. संकटात स्वतः छातीचा कोट करून पुढे लढतो,’’ असेही शिंदे यांनी सांगितले..Shashikant Shinde: शेतकरी आत्महत्या नव्हे, सरकारने केलेला खूनच! राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांचा सरकारवर घणाघात.युती तुटायला नको : संजय शिरसाट‘‘युती तुटायला नको. काही अपशकुनी लोकांना पक्षात घेऊ नका, ते यूबीटीमध्ये असताना ब्लॅकमेल करत होते. येथे येऊनही ते तेच करतील,’’ असे छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संजय शिरसाट म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.