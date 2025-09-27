Chh. Sambhajinagar: पुढे खून झाला, दागिने काढून ठेवा! पोलिस असल्याचे भासवत वृद्धेचे तीन लाखांचे दागिने लंपास

उस्मानपुरा परिसर : भाजीपाला घेण्यासाठी उस्मानपुरा परिसरात आलेल्या महिलेला पुढे खून झाला आहे. आम्ही पोलिस आहोत, दागिने काढून पिशवीत ठेवा म्हणत हातचलाखीने वद्धेचे सुमारे तीन तोळ्यांचे दागिने भामट्याने लांबविल्याचा प्रकार शुक्रवारी (ता.२६) घडला..मीना प्रदीप सोनी (वय ६५, रा. कोकणवाडी) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार सोनी या भाजीपाला घेण्यासाठी उस्मानपुरा परिसारात आल्या होत्या. यावेळी गोपाल टी कडे जाताना भाजप कार्यालया समोर स्कूटी बाजूला लावून पायी चालताना हे भामटे त्यांच्याजवळ आले. पदमपुऱ्यात खून झाला आहे, असे सांगत दागिने काढून ठेवा, तसेच आम्ही पोलिस असल्याचेही सांगितले. विश्वास बसल्याने सोनी यांनी दागिने पिशवीत ठेवले. भामट्याने हातचलाखीने ते लांबविले..Crime News : नाशिकमध्ये 'पोलिस' असल्याची बतावणी करून ज्येष्ठ महिलांना गंडा; दोन घटनांमध्ये लाखो रुपयांचे दागिने लंपास.यासह भारती शंकर राठोड यांच्या गळ्यातील सोन्याचे गंठण, हातातील पाटली विश्वास संपादन करून भीतीपोटी काढून दिली. यानंतर २ लाख ९२ हजारांचे दागिने घेऊन धूम ठोकली. प्रकार लक्षात येऊन आरडाओरड करेपर्यंत भामटे पसार झाले होते. याप्रकरणी वेदांतनगर पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली. दरम्यान, दिवसेंदिवस हे प्रकार वाढत असल्याने महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..भरदिवसा प्रकार, एसीपी घटनास्थळीऐन सणासुदीत भरदिवसा घडलेल्या या प्रकाराने सहायक पोलिस आयुक्त संपत शिंदे यांच्यासह पोलिस निरीक्षक प्रवीणा यादव यांनीही घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली. या भामट्याचा पोलिसांकडून कसून शोध घेतला जात आहे..माेठी बातमी!'महिलांना लुटणाऱ्याचा एन्काउंटर'; सातारा पोलिसांवर पुणे जिल्ह्यातील शिक्रापुरात हल्ला, २२ गंभीर गुन्हे.पोलिसासंमोर मोठे आव्हानतोतया पोलिसांनी वृद्धांना अशा प्रकारे लुटण्याचे प्रकार शहरात दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. एकीकडे अशा घटना वाढताना दुसरीकडे या भामट्यांना पकडण्यात पोलिसांना काही केल्या यश येत नसल्याचे चित्र दिसते. यामुळे या भामट्यांनी पोलिसांसमोरच मोठे आव्हान उभे केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.