Chh. Sambhajinagar: पुढे खून झाला, दागिने काढून ठेवा! पोलिस असल्याचे भासवत वृद्धेचे तीन लाखांचे दागिने लंपास

Woman Robbed: भाजीपाला घेण्यासाठी उस्मानपुरा परिसरात आलेल्या महिलेला पुढे खून झाला आहे. आम्ही पोलिस आहोत, दागिने काढून पिशवीत ठेवा म्हणत हातचलाखीने वद्धेचे सुमारे तीन तोळ्यांचे दागिने भामट्याने लांबविल्याचा प्रकार शुक्रवारी घडला.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

police
women
robbery
Police Inquiry
Theft
