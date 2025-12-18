छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: जमिनीच्या वादातून माजी सरपंचाचा निर्घृण खून; लोखंडी रॉडने बेदम मारहाण

Chhatrapati Sambhajinagar Land Dispute: जमिनीच्या वादातून माजी सरपंच दादा पठाण यांचा निर्घृण खून करण्यात आला. लोखंडी रॉड व काठ्यांनी मारहाण ११ जणांविरोधात गुन्हा दाखल.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : मागील तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या जमिनीच्या वादातून अकरा जणांच्या टोळक्याने बुधवारी (ता. १७) एका वृद्धावर लोखंडी रॉड, लाठ्या-काठ्यांनी हल्ला चढविला.

