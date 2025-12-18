Chhatrapati Sambhajinagar Crime: जमिनीच्या वादातून माजी सरपंचाचा निर्घृण खून; लोखंडी रॉडने बेदम मारहाण

छत्रपती संभाजीनगर : मागील तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या जमिनीच्या वादातून अकरा जणांच्या टोळक्याने बुधवारी (ता. १७) एका वृद्धावर लोखंडी रॉड, लाठ्या-काठ्यांनी हल्ला चढविला..यात गंभीर जखमी झालेल्या वृद्धाचा मृत्यू झाला. ही घटना जटवाडा परिसरात घडली. दादा खान सांडू खान पठाण (वय ६९ ओहर गाव) असे मृताचे नाव आहे. मृत हे ओहरगावचे माजी सरपंच होते. याबाबत हर्सूल पोलिस ठाण्यात आरोपींविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला. रात्री उशिरापर्यंत दोघांना ताब्यात घेण्यात आले..Pune Theft : सोनसाखळी हिसकावणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला आंबेगाव पोलिसांनी पकडले; आरोपीने पाच गुन्ह्यांची कबुली दिली!.याबाबत आसिफ दादा पठाण (वय ३३ वर्षे, रा. ओहरगाव) यांनी तक्रार दिली. आसिफ हे बुधवारी दुपारी कामानिमित्त घराबाहेर पडले होते. काही वेळाने पत्नीचा त्यांना फोन आला. त्यांचे वडील दादा सांडू पठाण यांना परिसरातील जिल्हा परिषद शाळेजवळ काही लोक मारहाण करत असल्याचे त्यांनी सांगितले..त्यांनी थेट घटनास्थळी धाव घेतली. तेव्हा जमिनीच्या वादातून जमीर पठाण आणि त्याच्या इतर साथीदारांनी त्यांच्या वडिलांना लोखंडी रॉड व काठ्यांनी मारहाण केली. या मारहाणीत त्यांचे वडील दादा सांडू पठाण यांचा मृत्यू झाला..यासह अफसर दादा पठाण, जुनेद पठाण, मजद मोईन पठाण आणि तसलीम अफसर पठाण हे नातेवाईक जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी रात्री अकरा जणांच्या विरोधात हर्सूल पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी खान जमीर खान पठाण (वय २८) आणि इम्रान खान मोईन खान पठाण या दोघांना अटक करण्यात आली..पोलिसांत तक्रारी, पण दखल नाही...आरोपी आणि मृत यांच्या जमिनी जवळजवळ आहेत. २०२२ पासून त्यांच्यात जागेचा वाद आहे. याबाबतही यापूर्वी पोलिसांत तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. पण पोलिसांनी दखल घेतली नाही. तीन दिवसांपूर्वीच काठ्या घेऊन आरोपी घरी आले होते. यानंतरही दखल न घेतल्यानेच हा प्रकार घडल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला. पठाण यांच्या पश्चात पत्नी, तीन मुले, दोन मुली असा परिवार असल्याचे नातेवाइकांनी सांगितले..Pune Crime: 'घरफोडीत चोरीला गेलेला ३ लाख ८७ हजाराचा मुद्देमाल फिर्यादीला सुपुर्द'; ओतूर पोलिसांची काैतुकास्पद कामगिरी...अशी आहेत आरोपींची नावेइम्रान खान मोईन खान पठाण, जमीर इनायतखान पठाण, मोसिन मोईन खान पठाण, अफरोज खान गयाज खान पठाण (वय ४२), असलम ऊर्फ गुड्डू खान गयाज खान पठाण (वय ४०), हैदर खान गयाज खान पठाण (वय ४२), समीर खान जमीर खान पठाण (वय ३५), उमेर खान जमीर खान पठाण (वय २८), फुरकान खान अजगर खान पठाण, रामवतार सगरमल साबू, मोईन इनायतखान पठाण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.