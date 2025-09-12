छत्रपती संभाजीनगर

Fake Army Captain: तोतया महिला कॅप्टनला बेड्या! घरात सापडले बोगस ओळखपत्र, लष्करी गणवेश, बनावट रायफल आणि बनावट पिस्तूल

Daulatabad Arrest: दौलताबादजवळ रुचिका जैन या महिलेने मागील २४ वर्षांपासून भारतीय लष्करात कॅप्टन असल्याचे भासवले. पोलिसांनी गुप्तचर खात्याच्या माहितीनंतर तिला अटक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
दौलताबाद (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : मागील २४ वर्षांपासून भारतीय सैन्य दलात कॅप्टन असल्याचे सांगत पंचक्रोशीत वावरणाऱ्या आणि विविध संस्था-संघटनांकडून ‘महिला लष्करी अधिकारी’ म्हणून सन्मान मिळविलेल्या एका तोतया कॅप्टन महिलेला गुरुवारी (ता. ११) दौलताबादजवळच्या धरमपूर येथे पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. लष्कराच्या गुप्तचर खात्याला मिळालेल्या माहितीनंतर ही कारवाई करण्यात आली.

