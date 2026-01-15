छत्रपती संभाजीनगर

Latur Fraud: लातूरमध्ये बनावट सोन्याच्या बिस्किटांद्वारे फसवणूक; पाच जणांना अटक, नऊ लाखांचा मुद्देमाल जप्त..

police seize fake gold worth nine lakh rupees: लातूरमध्ये बनावट सोन्याच्या बिस्किटांनी फसवणूक; पाच जणांना अटक, मुख्य सूत्रधार फरार
Fake gold biscuits and seized valuables displayed by Latur police after busting the fraud racket.

Fake gold biscuits and seized valuables displayed by Latur police after busting the fraud racket.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लातूर : बनावट सोन्याच्या बिस्किटांच्या आधारे नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या आंतरजिल्हा टोळीवर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी कारवाई करीत पाच जणांना अटक केली. यात ९ लाख १ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, टोळीचा मुख्य सूत्रधार संदीप दगडू जाधव हा फरार असून त्याचा पोलिस शोध घेत आहेत. \

Loading content, please wait...
Latur
police
gold
scam
Police Raid
Action
district
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.