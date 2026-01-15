Latur Fraud: लातूरमध्ये बनावट सोन्याच्या बिस्किटांद्वारे फसवणूक; पाच जणांना अटक, नऊ लाखांचा मुद्देमाल जप्त..

लातूर : बनावट सोन्याच्या बिस्किटांच्या आधारे नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या आंतरजिल्हा टोळीवर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी कारवाई करीत पाच जणांना अटक केली. यात ९ लाख १ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, टोळीचा मुख्य सूत्रधार संदीप दगडू जाधव हा फरार असून त्याचा पोलिस शोध घेत आहेत. \\.Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.मागील काही काळापासून ही टोळी बनावट सोन्याचे बिस्कीट, अंगठ्या व इतर दागिने तयार करून त्यांचा वापर ‘खरे सोने’ असल्याचे भासवून नागरिकांची फसवणूक करीत होती. १३ जानेवारीला येथील गरुड चौक ते राजीव गांधी चौक रिंग रोडवरील सिकंदरपूर जाणाऱ्या रस्त्यावर एक कार व एका दुचाकीवर काही व्यक्ती बनावट सोन्याचे बिस्कीट विक्री करून फसवणूक करण्यासाठी थांबले असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. .पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी जात अभिमान राजेंद्र कांबळे (वय २५, रा. तुपडी, ता. निलंगा), धनंजय बालाजी गायकवाड (वय २८, रा. दगडवाडी, लातूर), बालाजी प्रशांत कांबळे (वय २२, रा. तुपडी, ता. निलंगा), बालाजी विठ्ठल गायकवाड (वय ५४, रा. भातखेडा, लातूर), सचिन बालाजी गायकवाड (रा. वय २८, रा. मेघराजनगर, शाहू चौक, लातूर) यांना अटक केली. .चौकशी केली असता अंदाजे ४२ ग्रॅम खरे सोन्याचे दागिने, रोख रक्कम, बनावट सोन्याची १६ बिस्किटे, बनावट सोन्याच्या तीन अंगठ्या, कार (एमएच २३, वाय ९२२२), दुचाकी (एमएच २४, बीझेड ९३०८) असा एकूण नऊ लाख एक हजाराचा मुद्देमाल जप्त केला. त्यात या टोळीचा मुख्य सूत्रधार संदीप दगडू जाधव (वय २७, रा. सलगरा, ता. लातूर, सध्या रा. जटाळ कॉलनी, लातूर) हा फरार आहे. तसेच सचिन बालाजी गायकवाड सोनार व्यावसायिक असून तो बनावट सोन्याचे बिस्कीट व दागिने तयार करून देत होता..धक्कादायक! एसटी बसचा पास विसरल्याने महामार्गावरच उतरवलं; पप्पांना फोन करा विनवणी, चिमुकल्याच्या डाेळ्यात पाणी...धाराशिव, नांदेड, परभणीतही गुन्हे दाखलआरोपींवर उदगीर शहर, औसा, देवणी, शिवाजीनगर, उदगीर ग्रामीण, चाकूर येथे गुन्हे दाखल आहेत. या टोळीने धाराशिव, नांदेड, परभणी जिल्ह्यांतही बनावट सोन्याची बिस्किटे देऊन फसवणुकीचे गुन्हे केल्याचे कबूल केले. यासाठी पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे, अपर पोलिस अधीक्षक मंगेश चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक सुधाकर बावकर यांच्या विशेष पथकातील कर्मचाऱ्यांनी पुढाकार घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.