Fake IAS Case: तोतया IAS चा नवा कारनामा! १९ कोटींचा चेकही बनावट; दोन पेन, दोन सही आणि भरपूर खाडाखोड उघड

छत्रपती संभाजीनगर : तोतया आयएएस कल्पना भागवत प्रकरणात आणखी एक नवा कारनामा उघडकीस आला आहे. तिच्या घरातून जप्त करण्यात आलेला १९ कोटी रुपयांचा चेकदेखील बनावट निघाला..या चेकवर दोन वेगवेगळ्या पेनांनी लिहिलेली अक्षरे आणि खाडाखोड तपासात समोर आली आहे. मुंबईतील व्यावसायिक भानुशाली यांच्या नावाचा हा चेक असल्याने पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी त्यांना बोलावले होते..त्यावेळी त्यांनी हा धनादेश सीएसआरच्या कामासाठी दिला होता. मात्र, त्यावर १९ कोटींसारखी मोठी रक्कम कधीच लिहिलेली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तपासात चेकवरील दोन्हीही हस्ताक्षरे भानुशाली यांची नसल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, कल्पनाकडे मूळ चेक सापडला नसला तरी या चेकची प्रत जपून का ठेवली, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे..सिडको पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या कल्पना भागवत, डिम्पी हरजाई आणि मोहम्मद अशरफ खली या आरोपींची सध्या वेगवेगळी चौकशी सुरू आहे. या तिघांनाही वेगवेगळ्या कोठडीमध्ये ठेवले आहे. याप्रकरणात आयबी आणि एटीएस या दोन्ही यंत्रणाही वेळोवेळी तिघा आरोपींची चौकशी करीत आहेत. कल्पना भागवतला अटक होताच डिम्पीने त्याच्या मोबाइलमधील फोटो, चॅट आणि अनेक महत्त्वाचे पुरावे नष्ट केल्याची माहिती पुढे आली आहे. सध्या सायबर सेल त्यातील डेटा पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे..Chhatrapati Sambhajinagar News : बोगस आयएएस महिलेचा पेशावर लष्करापर्यंत संपर्क; अफगाण दूतावासासह सापडले ११ आंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर.अशरफचा पासपोर्ट २०२७ पर्यंत वैधअशरफ हा मूळचा अफगाणिस्तानचा असला तरी तो सध्या भारतात निर्वासित म्हणून राहात आहे. त्याचा पासपोर्ट २०२२ मध्ये संपला होता. त्याने नव्याने प्रक्रिया करून त्याची मुदत २०२७ पर्यंत वाढवली आहे. तपासात हेही समोर आले आहे की, त्याने त्याचा भाऊ आबिदला भारतात आणण्यासाठी कल्पनाची मदत घेतली..