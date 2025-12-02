छत्रपती संभाजीनगर

Fake IAS Case: तोतया IAS चा नवा कारनामा! १९ कोटींचा चेकही बनावट; दोन पेन, दोन सही आणि भरपूर खाडाखोड उघड

Kalpana Bhagwat Fake IAS Case: छत्रपती संभाजीनगरातील तोतया आयएएस कल्पना भागवत प्रकरणात नवा खुलासा झाला असून तिच्या घरातून जप्त केलेला १९ कोटींचा चेकदेखील बनावट असल्याचे तपासात समोर आले आहे.
Fake IAS Case

Fake IAS Case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : तोतया आयएएस कल्पना भागवत प्रकरणात आणखी एक नवा कारनामा उघडकीस आला आहे. तिच्या घरातून जप्त करण्यात आलेला १९ कोटी रुपयांचा चेकदेखील बनावट निघाला.

Loading content, please wait...
police
Fraud Crime
Police Inquiry
IAS
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com