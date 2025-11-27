Headmaster Transfer Issue : बदलीसाठी बोगसगिरी, नऊ गुरुजी घरी! जिल्हा परिषदेकडून निलंबनाची कारवाई

छत्रपती संभाजीनगर - जिल्ह्यातील शिक्षक बदली प्रक्रियेत सुरू असलेल्या गैरप्रकारांना पहिल्यांदाच मोठा लगाम लावत जिल्हा परिषदेने तब्बल नऊ शिक्षकांना निलंबित केले आहे.बदलीसाठी खोटे दाखले, कृत्रिम परिस्थिती, बनावट कागदपत्रे आणि दिशाभूल करणारी माहिती देणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई करण्याचे धाडस मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित यांनी दाखवले आहे. याबाबत आता सरसकट झाडाझडती घेतल्यास एकूणच ‘बदली माफिया’ उघड होतील..दरम्यान, रवींद्र धर्मा जाधव, भाग्यशाली भास्कर जगताप, जयश्री मारोती कस्तुरे, अलमास फातिमा हसन खान, सुरेखा काशिनाथ वाघ, अंजली नारायण महाजन, आयेशा सुलताना खान, निसार फातिमा जुबेर अहमद आणि कविता सुरेश अंबुसे या नऊ शिक्षकांविरुद्ध आलेल्या तक्रारींच्या चौकशीत धक्कादायक बाबी उजेडात आल्या.संगणकीय बदली प्रक्रियेत ‘लूपहोल्स’ शोधून काही जणांनी स्वतःच्या सोयीसाठी कायम एका ठिकाणी बसण्याचा प्रकारच केला असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यावर प्रशासनाने कोणताही विलंब न करता निलंबनाची कारवाई केली..‘मोठे मासे’ अजूनही निवांत?सर्व संवर्गातील बदल्यांच्या प्रक्रियेत सर्वाधिक गैरवापर संवर्ग एक आणि तीनमध्ये झाल्याचा मुद्दा शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केला आहे, संगणकीय बदल्यांमध्ये मानवी हस्तक्षेप संपला तरी काही शिक्षकांनी ‘चोरवाटा’ शोधून बदलीसाठी फसवी माहिती सादर करून सोयीस्कर जागा मिळवली, तर काही जण वारंवार विशेष सवलतींचा आधार घेऊन प्रक्रिया वेठीस धरत आहेत..निलंबनाची कारवाई झालेले ‘हे तर बळीचे बकरे, पण खरा गैरवापर करणारे अजूनही प्रणालीला आव्हान देत निवांत बसलेले आहेत. संवर्ग एक आणि संवर्ग तीनमधील ‘बदली माफियां’वर कारवाई कधी होणार, असा सवालही संघटना करत आहेत.शिक्षक बदलीमध्ये विषय बदल, चुकीचे अंतर दाखवणे, डेट ऑफ जॉइनिंगविषयी जिल्हा परिषद प्रशासनाला चुकीची माहिती दिल्याने नऊ शिक्षकांवर जिल्हा परीषद प्रशासनाने निलंबनाची कारवाई केली आहे. अजूनही काही प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे.- जयश्री चव्हाण, शिक्षणाधिकारी.सवलतींच्या नावाखाली घेतला गैरफायदा१८ जून २०२४ रोजी ग्रामविकास विभागाने स्पष्ट केले होते, की बदलीसाठी खोटी माहिती सादर केल्यास थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल. दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, सैनिकांचे वारसदार, गंभीर आजार अशा विशेष परिस्थितीत असलेल्या शिक्षकांनाच सवलत देण्याचा नियम आहे.मात्र, याच सवलतींच्या नावाखाली काही शिक्षकांनी डेट ऑफ जॉइनिंग, चुकीचे अंतर, विषय बदलाची बनावट कारणे रचून लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न केला. या नऊ जणांवर दोष सिद्ध झाल्याने त्वरित कारवाई करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.