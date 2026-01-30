Chhatrapati Sambhajinagar Crime : पत्नी-पतीचा वाद; अकरावर्षीय मुलाला पळविले, पतीसह त्याच्या तीन मित्रांविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल

छत्रपती संभाजीनगर - पती-पत्नीतील वादात पतीने त्याच्या मित्रांच्या मदतीने शाळेच्या परिसरातून स्वतःच्याच अकरावर्षीय मुलाला पळवून नेल्याचा प्रकार समोर आला. विशेष म्हणजे, हा सर्व प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झाल्याचे बुधवारी (ता.२८) समोर आले. याप्रकरणी क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात पतीसह त्याच्या तीन मित्रांविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. .याबाबत महिलेने दिलेल्या तक्रारीनुसार, महिला शहरात वास्तव्याला आहे. पतीशी वाद असल्याने सध्या न्यायालयात त्यांचे प्रकरण सुरू आहे. त्यांच्या पतीने यापूर्वी एका मुलाला स्वतःसोबत नेले. मोठा मुलगा आईकडेच राहायचा..दरम्यान, मंगळवारी (ता.२७) मुलगा औरंगपुरा परिसरातील शाळेत गेला. परंतु, सायंकाळी शाळेचे वाहन मुलाला सोडण्यासाठी आले नाही. नातेवाइकांनी सर्वत्र शोध घेतला, पतीच्या शिर्डीतील घरीही चौकशी केली. परंतु, काही हाती लागले नाही. यानंतर त्यांनी पोलिसांत धाव घेत तक्रार दिली..आले पांढऱ्या रंगाच्या कारमधूनशाळेच्या परिसरातील सीसीटीव्हींची तपासणी बुधवारी करण्यात आली. यात त्यात एक पांढऱ्या रंगाच्या कारमध्ये (कार क्रमांक एमएच २० एचएच २०१५) पतीचे तीन मित्र मुलाला कारमध्ये घालून नेल्याचे फुटेजवरून स्पष्ट झाले. त्यामुळे पतीसह त्यांच्या मित्रांवर अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपास पोलिस उपनिरीक्षक सुधाकर पाटील करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.