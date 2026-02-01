छत्रपती संभाजीनगर

Beed Crime: परळीत नातवाने घेतला आजोबांचा जीव; पोलिसांकडून घटनेचा छडा, दारूसाठी पैसे न दिल्याने कृत्य!

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
बीड: दारू पिण्यासाठी आणि नवीन मोबाइल खरेदी करण्यासाठी पैसे देण्यास नकार दिल्याने एका नातवाने आपल्या आजोबांची निर्घृण हत्या केल्याची खळबळजनक घटना परळीतील मिलिंदनगर येथे उघडकीस आली. याप्रकरणी परळी पोलिसांनी नातवाला ताब्यात घेतले आहे. याप्रकरणी परळी पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

Beed
crime
murder case
Parli
police investigation

