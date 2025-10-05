छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: लासूर स्टेशन परिसरात दुर्दैवी घटना; विहिरीत पडून शेतकऱ्याचा मृत्यू, अग्निशमन दलाने बाहेर काढला मृतदेह

Fire Brigade Rescue: लासूर स्टेशन येथे विहिरीत पडल्याने गणेश ऊर्फ बाळू मोहन खंडागळे या शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अग्निशमन दलाने घटनास्थळी तातडीने पोहोचून मृतदेह बाहेर काढला असून पोलिस तपास सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
लासूर स्टेशन : गंगापूर तालुक्यातील लासूर स्टेशन येथे विहिरीत पडून गणेश ऊर्फ बाळू मोहन खंडागळे (वय ४२) या शेतकऱ्याचा विहिरीतील पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी (ता. चार) डोणगाव रोडवरील अनंतपूर शिवारात गट नं. १५८ मध्ये असलेल्या त्यांच्याच शेतातील विहिरीत घडली.

