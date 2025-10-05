Chh. Sambhajinagar: लासूर स्टेशन परिसरात दुर्दैवी घटना; विहिरीत पडून शेतकऱ्याचा मृत्यू, अग्निशमन दलाने बाहेर काढला मृतदेह

लासूर स्टेशन : गंगापूर तालुक्यातील लासूर स्टेशन येथे विहिरीत पडून गणेश ऊर्फ बाळू मोहन खंडागळे (वय ४२) या शेतकऱ्याचा विहिरीतील पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी (ता. चार) डोणगाव रोडवरील अनंतपूर शिवारात गट नं. १५८ मध्ये असलेल्या त्यांच्याच शेतातील विहिरीत घडली..खंडागळे हे विहिरीत पडले. यात ते बुडाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला.घटनेची माहिती मिळताच शिल्लेगाव पोलिसांनी तातडीने अग्निशमन दलाला पाचारण केले. अग्निशमन दलाच्या पथकाने अशोक एन. खांडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विहिरीत शोध घेऊन खंडागळे यांचा मृतदेह बाहेर काढला..त्यांना लासूर स्टेशन येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले असता, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मृत घोषित केले..Hingoli Crime: गोळीबारात बाप लेकाचा मृत्यू; हिंगोलीच्या भांडेगावात शेतीच्या वादातून घटना.यावेळी पोलिस निरीक्षक सलीम चाऊस यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक काळे आणि कॉन्स्टेबल अर्जुन तायडे यांनी घटनास्थळी उपस्थित राहून पंचनामा केला. याप्रकरणाचा पोलिस तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.