Chhatrapati Sambhajinagar: कांद्याच्या ढिगाऱ्यावर शेतकऱ्याचा आक्रोश; हाती आले २ हजार, खर्च मात्र २९००; संतप्त होऊन भरउन्हात रस्त्यावर फेकले कांदे

लासूर स्टेशन: काळ्या आईची सेवा करत रात्रंदिवस रक्ताचं पाणी करून पिकवलेल्या कांद्याला केवळ शंभर रुपये प्रतिक्विंटलचा कवडीमोल भाव मिळाल्याने बुधवारी (ता. १३) एका शेतकऱ्याचा बांध फुटला. वाहतुकीचा आणि मजुरीचा खर्चही न निघाल्याने हवालदिल झालेल्या या शेतकऱ्याने कांदा मार्केटच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच ट्रॉलीभर कांदे फेकून दिले. एवढेच नाही, तर भरउन्हात त्याच कांद्यांच्या ढिगाऱ्यावर झोपून या बळीराजाने टाहो फोडला. .लासूर स्टेशन (ता. गंगापूर) येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत घडलेल्या या घटनेने कृषी व्यवस्थेचे विदारक वास्तव पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणले आहे. वैजापूर तालुक्यातील करंजगाव येथील शेतकरी विश्वनाथ कचरू उगले यांनी मोठ्या आशेने आपला २० क्विंटल कांदा ट्रॅक्टरमध्ये भरून लासूर स्टेशन मार्केटमध्ये आणला होता..Chhatrapati Sambhajinagar: रजापूर शिवारात तिहेरी अपघात; पाच जखमी; टायर फुटल्याने वाळूचा हायवा उलटला, नंतर दोन कारची धडक.मात्र, लिलावात त्यांच्या कांद्याला अवघा १०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव पुकारण्यात आला. हा भाव ऐकताच विश्वनाथ यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. या संतापाच्या भरात विश्वनाथ उगले यांनी आपले ट्रॅक्टर थेट मार्केटच्या गेटमध्ये आडवे लावले आणि सर्व कांदा रस्त्यावर ओतून दिला. उन्हाच्या तडाख्यात त्याच कांद्यावर हताशपणे पडून त्यांनी व्यापाऱ्यांचा आणि व्यवस्थेचा तीव्र निषेध नोंदवला. त्यांच्या या आक्रोशाने मार्केटमध्ये काही काळ तणावाचे आणि सुन्न करणारे वातावरण निर्माण झाले होते..बळिराजाने जगायचे कसे?बियाणे, खते, औषध फवारणी आणि रात्रंदिवस जागून दिलेले पाणी या कशाचाच हिशेब बाजारात धरला जात नाही. गाडीभाडे आणि मजुरीपेक्षाही कांद्याला कमी भाव मिळत असेल तर मायबाप सरकारनेच सांगावे की या बळिराजाने जगायचे तरी कसे? असा संतप्त सवाल या घटनेनिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे..खिशातून ९०० रुपयांचा भुर्दंडघाम गाळून पिकवलेला कांदा बाजारात आणण्यासाठी विश्वनाथ यांना ट्रॅक्टर भाडे १७०० रुपये, कांदे भरण्यासाठी मजुरी १००० रुपये आणि तोलाई २०० रुपये असा एकूण २९०० रुपये खर्च आला होता. मात्र, १०० रुपये भावाने २० क्विंटल कांद्याची पट्टी अवघी २००० रुपये झाली. म्हणजे, चार महिन्यांची मेहनत तर वाया गेलीच, शिवाय खिशातून ९०० रुपये भुर्दंड भरण्याची वेळ या शेतकऱ्यावर आली..Karnataka Hijab Ban : हिजाब बंदी आदेश अखेर रद्द; आता शाळा-कॉलेजमध्ये जानवे, पगडी, रुद्राक्षही घालण्यास परवानगी; सरकारच्या नव्या आदेशात काय?.सचिवांच्या मध्यस्थीने तोडगाया घटनेची माहिती मिळताच बाजार समितीचे सचिव संतोष रणयेवले यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी संतप्त शेतकरी विश्वनाथ उगले यांना धीर देत त्यांची समजूत काढली. तसेच व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून कांद्याला प्रतिक्विंटल ५० रुपये वाढवून देत गाडीभाड्याची नुकसान भरपाई देण्याची तडजोड केली. सचिवांच्या या मध्यस्थीनंतर अखेर तणाव निवळला आणि थांबलेले लिलाव पुन्हा पूर्ववत सुरू झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.