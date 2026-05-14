Chhatrapati Sambhajinagar: कांद्याच्या ढिगाऱ्यावर शेतकऱ्याचा आक्रोश; हाती आले २ हजार, खर्च मात्र २९००; संतप्त होऊन भरउन्हात रस्त्यावर फेकले कांदे

Farmer Protest Over Low Onion Prices: लासूर मार्केटमध्ये कांद्याचा भाव फिकट पडल्याने शेतकरी आक्रोशात भरउन्हात रस्त्यावर कांदे फेकून निषेध नोंदवला.
लासूर स्टेशन: काळ्या आईची सेवा करत रात्रंदिवस रक्ताचं पाणी करून पिकवलेल्या कांद्याला केवळ शंभर रुपये प्रतिक्विंटलचा कवडीमोल भाव मिळाल्याने बुधवारी (ता. १३) एका शेतकऱ्याचा बांध फुटला. वाहतुकीचा आणि मजुरीचा खर्चही न निघाल्याने हवालदिल झालेल्या या शेतकऱ्याने कांदा मार्केटच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच ट्रॉलीभर कांदे फेकून दिले. एवढेच नाही, तर भरउन्हात त्याच कांद्यांच्या ढिगाऱ्यावर झोपून या बळीराजाने टाहो फोडला.

