Farmers Protes: गुंठ्याला ८५ रुपये देऊन सरकारकडून क्रूरता; किसान सभेचे डॉ. अजित नवले यांचा सरकारवर हल्लाबोल, मंगळवारी शहरात मोर्चा

छत्रपती संभाजीनगर : नैसर्गिक आपत्तीत न भरून निघणारे नुकसान झाले असताना शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देताना गुंठ्याला ८५ रुपये देऊन सरकार क्रूरता दाखवत आहे. मदत दिलेली नसताना मुख्यमंत्री मदत देऊन आलो, असे सांगून फसवणूक करत आहेत, अशी टीका किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी केली..त्यामुळेच शेतकरी, शेतमजुरांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात येत्या मंगळवारी (ता. ३०) किसान सभा, शेतमजूर युनियन, सिटू कामगार संघटनेच्यावतीने छत्रपती संभाजीनगर येथे मोर्चा काढणार असल्याचे किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव डॉ. नवले यांनी सांगितले..मराठवाड्यातील नैसर्गिक आपत्तीच्या निमित्ताने किसान सभेच्या माध्यमातून मराठवाड्यात विविध ठिकाणी भेटी दिल्या जाणार आहेत. या भेटीपूर्वी शनिवारी (ता. २७) डॉ. नवले यांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. डॉ. नवले म्हणाले, पंचनामा करण्यासाठी अधिकारी येतात तेव्हा तुमची कितीही जनावरे वाहून जाऊ द्या, एक किंवा दोनच जनावरे नोंदविली जातात. .त्यावर मर्यादा असल्याचेही सांगितले जाते, हा कुठला निकष आहे? किल्लारी भूकंपाच्या वेळी अनेकांनी मदत केली; परंतु त्याचे क्रेडिट घेतले नाही. आताचे राज्यकर्ते मात्र दिलेल्या मदतीचे क्रेडिट घेऊ पाहत आहेत, हे दुर्दैवी आहे, असेही डॉ. नवले म्हणाले. यावेळी भगवान भोजने लक्ष्मण साक्रुडकर, लोकेश कांबळे उपस्थित होते..या आहेत मागण्याओला दुष्काळ जाहीर करावा.शेतकऱ्यांना प्रति एकर ५० हजार रुपये पीक नुकसान भरपाई द्यावी.शेतमजुरांना, ग्रामीण कामगारांना श्रमनुकसान भरपाई म्हणून प्रति कुटुंब तातडीने ३० हजार रुपये द्यावेत.शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी..Manoj Jarange Patil : शेतकऱ्यांना मदत देण्यास दिरंगाई केल्यास महाराष्ट्र जाम करणार.अतिवृष्टी व पुरामुळे रस्ते, पूल, बंधारे, तलाव, वीजवितरण कंपनीचे रोहित्र, विजेचे खांब वाहून गेलेले आहेत, त्याची दुरुस्ती करावी.ज्या शेतकऱ्यांची जमीन खरडून गेली, त्या सर्व शेतकऱ्यांना जमीन बाजारभावाप्रमाणे मोबदला द्यावा.ज्या शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे पशुधन पुरामध्ये वाहून गेले, अशा शेतकऱ्यांना पशुधनाची भरपाई म्हणून बाजारमूल्याप्रमाणे रक्कम द्यावी.तिवृष्टीमुळे घराची व जनावरांच्या गोठ्यांची पडझड झाली आहे, त्यांना तत्काळ मदत देण्यात यावी.शाळा-महाविद्यालयांतील पदवी व व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलामुलींची सर्व फी माफ करावी.