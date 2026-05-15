Chhatrapati Sambhajinagar: फास्टॅगच्या नव्या दररचनेचा फटका, बँकांनी देखील बदलले नियम; ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी?

छत्रपती संभाजीनगर: देशभरातील टोल व्यवस्थेत वापरल्या जाणाऱ्या फास्टॅग वार्षिक पासच्या शुल्कात ७५ रुपयांची वाढ करण्यात आली. ३ हजार रुपयांचा पास आता ३ हजार ७५ रुपयांना मिळत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने १ एप्रिल २०२६ पासून ही नवीन दररचना लागू केली आहे..डिजिटल टोल प्रणाली अधिक प्रभावी आणि नियंत्रणबद्ध करण्याच्या उद्देशाने हा बदल केल्याचे सांगितले जात असले, तरी नियमित महामार्ग प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांमध्ये याबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे.राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने खासगी चारचाकी वाहनांसाठी असलेल्या फास्टॅग वार्षिक पासच्या शुल्कात वाढ केली आहे. हा पास एक वर्ष किंवा २०० टोल प्रवासांपर्यंत वैध राहणार आहे. काही ठिकाणी दीर्घकाळ वापरात नसलेल्या फास्टॅगवर अतिरिक्त शुल्क आकारण्यास सुरवात करण्यात आली आहे..राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने फास्टॅग जारी करणाऱ्या बँकांना वाहन क्रमांक पडताळणी अधिक कठोर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, चुकीच्या वाहन क्रमांकाशी जोडलेले फास्टॅग, डुप्लिकेट फास्टॅग, अपूर्ण माहिती असलेली खाती, यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे..इतर सेवांमध्येही बदलकाही बँका आणि सेवा पुरवठादारांनी फास्टॅगसंबंधित विविध नियम आणि शुल्कांमध्येही बदल केले आहेत. त्यानुसार, नवीन फास्टॅग जारी शुल्क, पुनर्जारी शुल्क, किमान शिल्लक नियम तसेच निष्क्रिय फास्टॅगवर शुल्क आकारण्यात येत आहे..यांचा वाढणार खर्चनियमित महामार्ग वापरणाऱ्यांचा खर्च वाढणार, व्यावसायिक वाहनधारकांवर अतिरिक्त भार येणार, शिल्लक नसल्यास दुप्पट टोल आकारला जाऊ शकतो, चुकीच्या माहितीमुळे फास्टॅग बंद होण्याची शक्यता..ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी?फास्टॅग खात्याची माहिती तपासावी.वाहन क्रमांक योग्य आहे का पाहावे.आवश्यक शिल्लक कायम ठेवावी.मोबाइल क्रमांक अद्ययावत ठेवावा.जुना किंवा निष्क्रिय फास्टॅग बदलावा.