छत्रपती संभाजीनगर
Ajintha Ghat Accident: अजिंठा घाटात कार ट्रकखाली दबून महिला ठार, दोघे जखमी
Car Truck Accident : अजिंठा घाटात ट्रकचा टायर फुटल्याने इरटिगा कारला जोरदार धडक झाली. मिताली सुहास पाटील या महिलाचा मृत्यू झाला तर दोन जखमी झाले आहेत.
फर्दापूर : छत्रपती संभाजीनगर–जळगाव महामार्गावरील अजिंठा घाटात सोमवारी (ता. १५) रात्री नऊ वाजता भीषण अपघात झाला. सळईने भरलेल्या ट्रकाचा (क्र. एमएच २१ बीएच ४९१६) टायर फुटल्याने तो अनियंत्रित होऊन समोरून येणाऱ्या इरटिगा कारला (क्र. एमएच ०३ एडब्ल्यू २२६१) जोरदार धडकला.