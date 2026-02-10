छत्रपती संभाजीनगर

Harsul Accident: भरधाव कारच्या धडकेत एक ठार, एक गंभीर; रात्री उशीरा केटरिंगचे काम आटोपल्यानंतर जात होते पायी घरी अन् काय घडलं?

हर्सूल: लग्न समारंभात केटरिंगचे काम आटोपल्यानंतर रात्री उशिरा पायी परतणाऱ्या तरुणांना भरधाव कारने धडक दिली. यात गंभीर जखमी झालेल्या एका तरुणाचा मृत्यू झाला. दुसऱ्या जखमी तरुणावर उपचार सुरू आहेत. ही घटना सोमवारी (ता. नऊ) जुन्या जकात नाक्याजवळ घडली. अनिकेत दिलीप निंबाळकर (वय २३, रा. न्यू पहाडसिंगपुरा, मूळ रा. लांजूळ, ता. खामगाव, जि. बुलडाणा) असे मृताचे नाव आहे.

