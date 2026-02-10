Harsul Accident: भरधाव कारच्या धडकेत एक ठार, एक गंभीर; रात्री उशीरा केटरिंगचे काम आटोपल्यानंतर जात होते पायी घरी अन् काय घडलं?

हर्सूल: लग्न समारंभात केटरिंगचे काम आटोपल्यानंतर रात्री उशिरा पायी परतणाऱ्या तरुणांना भरधाव कारने धडक दिली. यात गंभीर जखमी झालेल्या एका तरुणाचा मृत्यू झाला. दुसऱ्या जखमी तरुणावर उपचार सुरू आहेत. ही घटना सोमवारी (ता. नऊ) जुन्या जकात नाक्याजवळ घडली. अनिकेत दिलीप निंबाळकर (वय २३, रा. न्यू पहाडसिंगपुरा, मूळ रा. लांजूळ, ता. खामगाव, जि. बुलडाणा) असे मृताचे नाव आहे. .Viral Video: मुख्यमंत्र्यांनी दिली चक्क रामदेव बाबांना टक्कर! 'शीर्षासन' करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; जाणून घ्या शीर्षासनाचे फायदे.याप्रकरणी अनिकेतचे मामा संदीप वामन हिवराळे (वय ४१, रा. जगदीशनगर न्यू पहाडसिंगपुरा) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार कारचालक मंगेश गोविंदराव कोलते (वय ३५, रा. मयूर पार्क) याच्या विरोधात हर्सूल पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. अनिकेत हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न समाजकार्य महाविद्यालयात एमएसडब्ल्यूच्या पदव्युत्तर पदवीच्या प्रथम वर्षात शिक्षण घेत होता..सुटीच्या दिवशी तो केटरिंगची कामे करायचा. त्याच्यासह मनोज सदाशिव भिलन, अविनाश नितावणे, विशाल भंडारे आणि इतर तरुण आईसाहेब लॉन्स येथील लग्नात केटरिंगच्या कामासाठी रविवारी गेले होते..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.रात्री उशिरा काम आटोपल्यानंतर सर्व तरुण पायी चालत पहाडसिंगपुऱ्याच्या दिशेने निघाले. हर्सूल जुना जकात नाका परिसरात येताच कारने (एमएच २० एफयू ७५७५) अनिकेत आणि मनोज यांना धडक दिली. यात दोघेही जखमी झाले. यातील अनिकेतला घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परंतु, उपचार सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाला. दुसरा जखमी मनोज याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असून, त्याची प्रकृती गंभीर आहे. तपास सहायक निरीक्षक सचिन सदाफुले करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.