Chhatrapati Sambhajinagar: दूषित अन्नामुळे ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास जन्मठेप! ; शहरातील अन्न व्यावसायिकांना बैठकीत इशारा

छत्रपती संभाजीनगर: हॉटेल, रेस्टॉरंट, मिठाई विक्रेते आणि अन्य अन्न व्यावसायिकांची अन्न व औषध प्रशासन अचानक तपासणी करणार असून नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. .दूषित अन्नामुळे ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद, तर परवान्याशिवाय व्यवसाय, अस्वच्छता आणि इतर उल्लंघनांसाठी लाखो रुपयांचा दंड करण्यात येणार आहे. अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात एफडीएतर्फे घेण्यात आलेल्या बैठकीत १८५ अन्न व्यावसायिकांना नव्या नियमांची सविस्तर माहिती देऊन त्यांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या..Chhatrapati Sambhajinagar: एकाच व्यक्तीचे ७० आरटीआय अर्ज!; ‘नगर रचना’ विभागात गोंधळ .शहर व जिल्ह्यातील रेस्टॉरंट, हॉटेल आणि मिठाई विक्रेत्यांची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत मुंढे यांनी जारी केलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. व्यावसायिकांना अन्न सुरक्षा कायद्यातील नव्या तरतुदी, स्वच्छतेचे निकष, ग्राहकांच्या हक्कांबाबत तसेच नियमांचे पालन न केल्यास होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईची माहिती देण्यात आली..तपासण्यांमध्ये अनेक ठिकाणी परवान्याशिवाय व्यवसाय, अस्वच्छ स्वयंपाकगृहे, वापरलेले तेल पुन्हा वापरणे, तसेच ग्राहकांना सक्तीने बाटलीबंद पाणी विकण्याचे प्रकार आढळून आले होते. याची गंभीर दखल घेत नवीन आदेश जारी करण्यात आला आहे..Premium|Wild Vegetables Cultivation : अंगणात आणि गच्चीवर रानभाज्या लावून जपा पौष्टिकतेचा नैसर्गिक खजिना .नवीन नियमांनुसार सर्व हॉटेलचालकांनी अन्न सुरक्षा परवाना दर्शनी भागात लावणे, शाकाहारी व मांसाहारी पदार्थांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था ठेवणे, कर्मचाऱ्यांचे वैद्यकीय तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र ठेवणे, मोठ्या उपाहारगृहांनी मेनू कार्डवर कॅलरी व ॲलर्जीची माहिती नमूद करणे आणि प्रत्येक ग्राहकाला विनामूल्य सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले असून अचानक कधीही एफडीएच्या अधिकाऱ्यांतर्फे तपासणी करण्यात येणार असल्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बैठकीला सहायक आयुक्त दयानंद पाटील, अन्न सुरक्षा अधिकारी वर्षा रोडे, अन्न सुरक्षा अधिकारी कीर्तिका झाडे यांच्यासह अन्न सुरक्षा विभागातील अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते..नियम मोडल्यास...वैध परवान्याशिवाय व्यवसाय केल्यास १० लाख रुपयांपर्यंत दंड, अवमानक अन्न विक्रीस ५ लाख रुपये, अस्वच्छतेस १ लाख रुपये, तर दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. दूषित अन्नामुळे ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास सात वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत कारावास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास दंड दुप्पट करून परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याचीही तरतूद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.