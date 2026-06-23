Chhatrapati Sambhajinagar: १८ दिवसात २० छापे, कोट्यवधींचा माल जप्त; १४ जणांना अटक, अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई

छत्रपती संभाजीनगर: अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) ४ ते २२ जूनपासून आतापर्यंत छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना आणि हिंगोली जिल्ह्यांत धडक कारवाई मोहीम राबवत कोट्यवधी रुपयांचा संशयित व प्रतिबंधित अन्नसाठा जप्त केला..या कालावधीत गुटख्यावर २० छापे टाकले. त्यात १ कोटी ८४ लाख रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी १७गुन्हे नोंद करण्यात आले. १४ जणांना अटक झाली. १७ आस्थापना आणि ८ वाहने सील करण्यात आली आहेत. चुकीचे लेबलिंग व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींमुळे एनर्जल पेयाच्या ५६ लाख रुपयांच्या साठ्यावरही कारवाई केली..Qatar LNG Plant Explosion : कतारच्या एलएनजी प्लँटमध्ये भीषण स्फोट; १२ भारतीयांचा होरपळून मृत्यू, भारतीय दुतावासाकडून चिंता व्यक्त.भेसळयुक्त तूप प्रकरणात एका उत्पादन युनिटला सील ठोकत १३ लाख रुपयांचा माल जप्त केला. याशिवाय तीन ट्रकमधील खराब लाल सुपारीचा २ कोटी ३४ लाख रुपयांचा साठा ताब्यात घेतला. रिफाइंड सोयाबीन तेल व खुल्या खाद्यतेलावर कारवाई करत ५ लाख ७५ हजार रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. बनावट खवा प्रकरणात ८ लाख रुपयांचा माल, तर निकृष्ट कुल्फीवर कारवाई करत ६० हजार रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला..CM Vijay Thalapathy Jan Gan Man: विजय थलपतींचा धाडसी निर्णय, तब्बल २५ वर्षांचा नियम मोडला; तामिळ विधानसभेत पहिल्यांदाच राष्ट्रगीत गायले."या सर्व कारवाया आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनात सुरू आहेत. अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची मोहीम पुढेही सुरू राहणार आहे. जारच्या नावाखाली पिण्याच्या पाण्याची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाईचा अधिकार महापालिकेला आहे. कुठे भेसळयुक्त अन्नपदार्थ आढळल्यास नागरिकांनी १८००२२२०६५ या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करावी."- श्रीकांत करकळे, सहआयुक्त, एफडीए, छत्रपती संभाजीनगर विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.