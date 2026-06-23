छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: १८ दिवसात २० छापे, कोट्यवधींचा माल जप्त; १४ जणांना अटक, अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई

FDA Conducts Major Crackdown Across Four Districts: छत्रपती संभाजीनगर मध्ये FDA ने 18 दिवसांत 20 छापे टाकत कोट्यवधींचा गुटखा, सुपारी, तूप आणि अन्य संशयित अन्नसाठा जप्त केला.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) ४ ते २२ जूनपासून आतापर्यंत छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना आणि हिंगोली जिल्ह्यांत धडक कारवाई मोहीम राबवत कोट्यवधी रुपयांचा संशयित व प्रतिबंधित अन्नसाठा जप्त केला.

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Chhatrapati Sambhajinagar