Chhatrapati Sambhaijanagar: पावणेदोनशे हॉटेलांवर ‘सील’ची तलवार; अग्निशमन परवाने नसल्याने कारवाईचे आयुक्तांचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर: दिल्लीतील एका हॉटेलला आग लागून २१ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. या घटनेची दखल घेत महापालिकेने शहरातील गर्दीचे ठिकाणे म्हणजेच हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, हॉस्पिटल, लॉज, क्लासेस, मॉल्स, तसेच वर्दळीच्या आस्थापनांनी अग्निशमन परवाना घेऊन सुरक्षेची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन केले होते. मात्र त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याने प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये आले असून, १७४ हॉटेल्सकडे वैध अग्निशमन परवाने नसल्याने कारवाईचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. .अग्निशमन विभागाने दोन आठवड्यांत शहरातील विविध आस्थापनांचे सर्वेक्षण केले. त्यात १९९ हॉटेल्सचा समावेश आहे. त्यातील केवळ ४ जणांकडे वैध एनओसी आणि दरवर्षी नूतनीकरण केल्याचे समोर आले..Cabinet Expansion : मोदी कॅबिनेटमध्ये होणार मोठा गेमचेंजर! सर्वांच्या नजरा 'या' दोन नावांवर, अमित शाहांच्या भेटीनंतर दिल्लीत खळबळ!.अग्निशमन विभागाने पहिल्यांदा नोटीस बजावल्यानंतर काही हॉटेल व्यावसायिकांनी नवीन परवाना घेण्यासाठी आणि काहींनी जुन्या यंत्रणेचे नूतनीकरण करण्यासाठी तयारी दर्शविली आहे..'नवऱ्यापेक्षा जास्त मी तुझ्यावर प्रेम करते' चाहतीनं भर कार्यक्रमात शाहरुखला केलं प्रपोज, किंग खान म्हणाला...'एकट्यात सांगायचं ना...'.मात्र, अजूनही मोठ्या संख्येने हॉटेल धारकांनी या नोटिसीला कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे आता दुसरी आणि अंतिम नोटीस पाठवली जाणार आहे. नोटिसीला केराची टोपली दाखवणाऱ्या हॉटेल चालकांबाबत प्रशासन आता मवाळ भूमिका घेणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा हाॅटेलांना थेट सील ठोकण्याची मोहीम सुरू केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.