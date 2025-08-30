Flood Alert: लेंडी धरणाच्या अतिवृष्टी प्रकरणी कारवाईचा बडगा; अभियंता रजेवर, चौकशी आदेशित

छत्रपती संभाजीनगर : नांदेड जिल्ह्यातील लेंडी धरण परिसरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित क्षेत्राच्या हद्दीतील १२ गावांमध्ये पूर आला होता. यात ८ जणांचा मृत्यू झाला होता..या घटनेनंतर धरणाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंत्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवत चौकशी समिती स्थापन केली होती. यासोबतच आता छत्रपती संभाजीनगर शहरातील लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणांतर्गत अधीक्षक अभियंता यांच्या अधिपत्याखालील पूरनियंक्षण कक्ष अलर्ट मोडवर आल्याचे सूत्रांनी सांगितले..२४ तासांसाठी प्रत्येकी चार अधिकाऱ्यांची चार पथके तैनात केली असून, पूरनियंत्रणावर ही पथके लक्ष ठेवून असणार आहेत. जलसंपदा विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार अ, ब, क, ड अशी चार पथके तैनात आहेत. ही पथके २४ तास पुरासंदर्भातील घडामोडींवर लक्ष ठेवून राहतील. पूर नियंत्रण अधिकारी आणि सहायक पूरनियंत्रण अधिकारी अशी या पथकांची रचना असून या पथकांत कनिष्ठ अभियंता, अनुरेखक, मोजणीदार, दप्तर कारकून आदी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. मुखेड तालुक्यातील लेंडी धरणाच्या हद्दीत येणाऱ्या हसनाळ, रावणवाडी, भासवाडी, भिंगोलीसह १२ गावांमध्ये अतिवृष्टीदरम्यान पूर आला होता..अशी आहे कामाची पद्धतपथक प्रमुखांना त्यांच्या मूळ पदाचे कामकाज पाहून पूर नियंत्रणाचे कामकाज पाहावे लागणार आहे. गोदावरी खोरे पूर पूर्वानुमान व पूर नियंत्रण हे त्र्यंबकेश्वर ते श्रीरामनगर (पोचमपाड, तेलंगणा) पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. जायकवाडी धरणावरील व धरणाखालील पावसाच्या नोंदी ठेवाव्या लागणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे यासाठी अधिकाऱ्यांना २४ तास मोबाइल सुरू ठेवण्याच्या सक्त सूचना दिल्याचेही सूत्रांनी सांगितले..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणातून आज गोदावरीत नियोजित विसर्ग; नदीकाठच्या गावांना प्रशासनाचा सतर्कतेचा इशारा.अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी पूरनियंत्रण कक्षात उपस्थित न राहिल्यास तसेच कर्तव्यावर असूनही कसूर केल्यास पूरनियंत्रण व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.- स.को. सब्बीनवार, अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.