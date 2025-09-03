Jalna Scam : अन्य खात्यांवर वळविला पैसा, अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा प्रकरण; आर्थिक गुन्हे शाखेकडून माहिती संकलन सुरू

जालना : अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा करताना गुन्हे दाखल झालेल्या २८ महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून इतर जिल्ह्यांतील बॅंक खात्यावर निधी वर्ग केल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेने संबंधित बॅंकांशी पत्रव्यवहार करून या खातेदारांच्या खाते क्रमांकासह अन्य माहिती मागवली आहे. इतर जिल्ह्यांतील बॅंकांचे खातेदार हे जालना जिल्ह्यातील नसल्याचा संशय आहे. दरम्यान संबंधित महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आपल्या नातेवाईकांच्या खात्यांवर निधी वर्ग केल्याचे प्राथमिक तपासातून पुढे येत आहे..अतिवृष्टीसह गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानापोटी भरपाई म्हणून शासनाकडून मंजूर झालेल्या व मिळालेल्या अनुदान वाटपात २४ कोटी ९० लाखांच्या निधीचा गैरव्यवहारप्रकरणी २८ महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला. गैरव्यवाहरातील हा निधी तब्बल १४ हजार ५०० बँक खात्यांवर वर्ग करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे निधी वर्ग केलेले खातेदारांचे बॅंक खाते हे इतर जिल्ह्यांतील असल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासामध्ये पुढे आले आहे. .संबंधित महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी गैरव्यवहारातील रक्कम जालना जिल्ह्यासह बीड, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बुलडाणा जिल्ह्यातील बॅंकेच्या खात्यांत वर्ग केल्याची बाब पुढे आली. गैरव्यवहारातील २४ कोटी ९० लाखांचा निधी १४ हजार ५०० खात्यांवर वर्ग करण्यात आला. त्यापैकी साडेसात हजार खात्यांचे क्रमांक दोनवेळा आले आहेत. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेने संबंधित बॅंकांशी पत्रव्यवहार करत खातेदारांचे खरे पत्ते व अन्य आवश्यक ती माहिती मागवली आहे..खोटे पत्ते दिल्याचाही संशयअतिवृष्टी अनुदानाचा निधी ज्या व्यक्तींच्या खात्यांवर वर्ग केला, त्या व्यक्तीच्या ‘केवायसी’च्या (महसूल विभागाकडून देण्यात आलेले आधार कार्ड) आधारे आर्थिक गुन्हे शाखेचे पथक त्या व्यक्तीला शोधण्यासाठी त्या-त्या गावात जाऊन आले. मात्र, संबंधित गावांत ती व्यक्ती राहत नसल्याचे पुढे आले. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेने बॅंक खाते क्रमांकावरून चौकशी सुरू केली आहे. या बॅंक खाते क्रमांकावरून आतापर्यंत छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बुलडाणा, बीड जिल्ह्यातील बॅंकांनाशी पत्रव्यवहार करून संबंधित खातेदारांचे खरे पत्ते व अन्य माहिती गोळा करायला सुरवात केली आहे..नातेवाइकांच्या खात्यावर पैसेअनुदान घोटाळ्याची रक्कम लाभार्थींना वर्ग करण्याऐवजी संबंधितांनी नातेवाइकांच्या बॅंक खात्याचा वापर केल्याचे पुढे आले आहे. एका महसूल अधिकाऱ्यांने सासरा, मेहुण्याच्या खात्यावर एक लाख रुपये वर्ग केले होते. हे खातेदार मंगळवारी (ता.दोन) आर्थिक गुन्हे शाखेत हजर झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.