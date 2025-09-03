छत्रपती संभाजीनगर

Jalna Scam : अन्य खात्यांवर वळविला पैसा, अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा प्रकरण; आर्थिक गुन्हे शाखेकडून माहिती संकलन सुरू

Flood Relief Fraud : जालना जिल्ह्यात अतिवृष्टी अनुदान वाटपात २४.९ कोटींचा मोठा घोटाळा उघडकीस, २८ महसूल अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल, हजारो बनावट खात्यांचा वापर.
Jalna Scam
Jalna Scam Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जालना : अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा करताना गुन्हे दाखल झालेल्या २८ महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून इतर जिल्ह्यांतील बॅंक खात्यावर निधी वर्ग केल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेने संबंधित बॅंकांशी पत्रव्यवहार करून या खातेदारांच्या खाते क्रमांकासह अन्य माहिती मागवली आहे. इतर जिल्ह्यांतील बॅंकांचे खातेदार हे जालना जिल्ह्यातील नसल्याचा संशय आहे. दरम्यान संबंधित महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आपल्या नातेवाईकांच्या खात्यांवर निधी वर्ग केल्याचे प्राथमिक तपासातून पुढे येत आहे.

