Food Safety : ‘ब्लिंकइट’चा अन्न परवाना निलंबित; अस्वच्छता, कीटकांचा प्रादुर्भाव असल्याचे तपासणीत उघड

बजाजनगर, : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) वडगाव कोल्हाटीतील साईनगर परिसरात असलेल्या मे. ब्लिंक कॉमर्स प्रा.लि. (ब्लिंकइट) या आस्थापनेचा परवाना निलंबित केला. अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन तसेच तपासणीत आढळलेल्या गंभीर त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई पुढील आदेशापर्यंत करण्यात आली.अन्न सुरक्षा अधिकारी प्र.श. कुचेकर यांनी १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी आस्थापनेची तपासणी केली होती. यावेळी गोदाम व कोल्ड रूममध्ये अस्वच्छता, बुरशी आणि कीटकांचा प्रादुर्भाव आढळून आला. अन्नपदार्थ, पॅकेजिंग साहित्य व रसायनांच्या साठवणुकीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था नसल्याचेही निदर्शनास आले. खाद्यपदार्थ जमिनीवर तसेच भिंतीलगत अस्ताव्यस्त ठेवण्यात आले होते. अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वैद्यकीय तपासणी व लसीकरणाच्या नोंदी उपलब्ध नसल्याचे आढळले. तसेच कर्मचाऱ्यांकडून ॲप्रन, हातमोजे व शिरोवस्त्राचा वापर केला जात नसल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले. .अपुरी प्रकाशयोजना, कचरा विल्हेवाटीची अयोग्य व्यवस्था आणि ग्राहक तक्रार निवारणासाठी प्रभावी यंत्रणेचा अभाव यांसह अन्य त्रुटीही आढळल्या. या त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रशासनाने १९ ऑगस्ट रोजी सुधारणा नोटीस बजावली होती. मात्र, आस्थापनेकडून कोणताही खुलासा सादर करण्यात आला नाही. १० सप्टेंबर रोजी सुनावणीसही जबाबदार प्रतिनिधी गैरहजर राहिले. त्यामुळे सहायक आयुक्त (अन्न) द. वि. पाटील यांनी अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ मधील कलम ३२ अंतर्गत परवाना निलंबित करण्याचा आदेश दिला..आता आस्थापनेवर कडक पाळतनिलंबनाच्या कालावधीत आस्थापनेने अन्न पदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री अथवा वितरण करू नये. आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सहआयुक्त श्रीकांत करकळे यांनी दिला. संबंधित आस्थापनेवर कडक पाळत ठेवण्याचे आदेशही अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.