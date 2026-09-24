छत्रपती संभाजीनगर

Food Safety : ‘ब्लिंकइट’चा अन्न परवाना निलंबित; अस्वच्छता, कीटकांचा प्रादुर्भाव असल्याचे तपासणीत उघड

Blinkit License Suspended : एफडीएच्या तपासणीत गोदाम व कोल्ड रूममध्ये अस्वच्छता, बुरशी, कीटकांचा प्रादुर्भाव; अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन उघड झाल्याने परवाना पुढील आदेशापर्यंत निलंबित
Food Safety

Food Safety

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बजाजनगर, : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) वडगाव कोल्हाटीतील साईनगर परिसरात असलेल्या मे. ब्लिंक कॉमर्स प्रा.लि. (ब्लिंकइट) या आस्थापनेचा परवाना निलंबित केला. अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन तसेच तपासणीत आढळलेल्या गंभीर त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई पुढील आदेशापर्यंत करण्यात आली

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