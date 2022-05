Aurangabad Accident | औरंगाबादमध्ये मोठा अपघात; ४ ठार अन् ३ गंभीर जखमी

औरंगाबाद : औरंगाबाद-जालना रस्त्यावरील गाढेजवळगाव फाट्यावर एसटी बस-पिकअपचा भीषण अपघात झाला. यात चार जण ठार, तर तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत. सदरील अपघात आज बुधवारी (ता.२५) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास घडला. भरधाव वेगाने पिकअप जालन्याकडून औरंगाबादकडे (Aurangabad) येत होती. गाढेजवळगाव फाट्यावर चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने पिकअप दुभाजकावर चढून रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला गेली असता जालन्याकडे जाणारी पुणे-कळमनुरी एसटी बससमोर (ST Bus) आली. (Four People Died, Three Serious Injured In Gadhejawalgaon Phata Of Aurangabad)

एसटी चालकाने प्रसंगावधानतेने बस बाजूला घेतली. मात्र पिकअप बसवर आदळल्याने चार जण जागीच ठार, तर तिघे गंभीर जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती असून मृतांचा आकडा वाढू शकतो असे सांगितले जात आहे.

अपघाताची माहिती मिळताच करमाड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन बचाव कार्य सुरु केले. जखमींना उपचारासाठी औरंगाबादला हलवण्यात आले आहे.