छत्रपती संभाजीनगर

Women Empowerment: वैजापूरची नीता जाधव विणणार अडीच लाखांची पैठणी, महिला सक्षमीकरणाची अनोखी गाथा!

Economic Empowerment: नीता विजय जाधव यांनी फाउंडेशनच्या प्रशिक्षणातून कौशल्य आत्मसात करत अडीच लाखांची भरजरी पैठणी तयार केली आहे. केवळ तीन महिन्यात हे काम पूर्ण करून त्यांना १ लाख रुपये मोबदला मिळेल.
सकाळ वृत्तसेवा
हरेंद्र पुष्पाबाई विठ्ठलराव केंदाळे

छत्रपती संभाजीनगर : त्या कधी स्वतःच्या शेतात राबायच्या, तर कधी दुसऱ्यांच्या शेतात मोलमजुरीला जायच्या. मजुरी ती किती मिळायची? तर दिवसाला २५० रुपये! हेच कष्टकरी हात आता तब्बल अडीच लाखांची भरजरी पैठणी विणणार आहेत.

paithani
Skill Development
women empowerment
Chhatrapati Sambhajinagar

