Women Empowerment: वैजापूरची नीता जाधव विणणार अडीच लाखांची पैठणी, महिला सक्षमीकरणाची अनोखी गाथा!

हरेंद्र पुष्पाबाई विठ्ठलराव केंदाळे छत्रपती संभाजीनगर : त्या कधी स्वतःच्या शेतात राबायच्या, तर कधी दुसऱ्यांच्या शेतात मोलमजुरीला जायच्या. मजुरी ती किती मिळायची? तर दिवसाला २५० रुपये! हेच कष्टकरी हात आता तब्बल अडीच लाखांची भरजरी पैठणी विणणार आहेत. .त्याबदल्यात त्यांना मोबदला मिळेल १ लाख रुपये! अवघ्या तीन महिन्यांत त्या हे काम लीलया करतील. वैजापूर (जि. छत्रपती संभाजीनगर) तालुक्यातील शिऊर गावच्या १२ वी उत्तीर्ण असलेल्या नीता विजय जाधव यांच्या कौशल्याला मिळालेली ही पावतीच म्हणावी लागेल!.वैजापूर तालुक्यातील फतेबादवाडी येथील नीता यांची आई अशिक्षित, तर वडील दहावी पास झालेले. दोघेही शिऊरच्या उपबाजार समितीत माथाडी कामगार म्हणून काम करतात. नीता यांच्यासह चार बहिणी आणि एक भाऊ अशा पाच भावंडाचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी ते पार पाडत. त्यापैकी नीता यांचे बारावी कॉमर्सपर्यंतचे शिक्षण झाले. शिक्षणानंतर शिऊर येथील बारावी उत्तीर्ण असलेले विजय जाधव यांच्यासोबत त्यांचा विवाह झाला. .विजय अगोदरपासून आपली आठ एकर शेती सांभाळत होते. लग्नानंतर नीता याही घरच्या शेतात पतीसोबत काम करत. स्वतःच्या शेतात कामे नसेल, तेव्हा त्या गावातील अन्य शेतात रोजंदारीने काम करत होत्या. त्यांना त्यापोटी कधी २५० तर कधी ३०० रुपये रोजंदारी मिळत होती. गावात चार महिन्यांपूर्वी शिऊर येथे डॉ. जे.के. जाधव यांनी कापसे फाउंडेशन यांच्यावतीने पैठणी प्रशिक्षण आणि उत्पादन केंद्र सुरू केले. .येथे प्रारंभी ३० महिलांना ४५ दिवसांचे प्रशिक्षण दिले. त्यात महिलांना प्रशिक्षण दिल्यावर कापसे यांनी थेट करार करून महिलांना ओढणी तयार करण्याचे काम दिले. नीता यांनी प्रशिक्षणादरम्यान आपल्या कौशल्याची चुणूक दाखविली आणि तेथील सहायक प्रशिक्षक नीलेश आगलावे ती हेरली. त्यांचे मार्गदर्शन व सहकार्याने आता तब्बल अडीच लाख रुपयांच्या पैठणीचे काम नीता यांना मिळाले. रेशीम, जर यांचा वापर करून ब्रॅकेटच्या पूर्ण साडीत फुलांचे डिझाइन असलेली पैठणी तयार करण्याचे काम त्यांनी सहकाऱ्यांच्या मदतीने सुरू केले आहे. तीन महिन्यांत भरजरी पैठणी पूर्ण होणार असल्याचे नीता यांनी सांगितले..कापसे फाउंडेशनकडून महिलांचे सक्षमीकरणया ठिकाणी प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना कायमस्वरूपी काम मिळते. कच्चा माल कापसे फाउंडेशनकडून मिळतो. तसेच कामाचा मोबदलाही मिळतो. प्रारंभी प्रशिक्षणार्थी महिलांना १० ते १५ हजार रुपये किमतीच्या ओढणी विणण्याचे काम दिले जाते. त्यानंतर तीन महिन्यांत ५० हजारांपासून ते ११ लाख रुपयांपर्यंतच्या पैठणी विणण्याचे काम दिले जाते. यातील १८ पैकी १७ महिलांना ओढणी तयार करण्याचे काम दिले गेले. त्यांचे हे काम एका महिन्यात संपणार असून त्यापोटी त्यांना आठ हजार रुपये मोबदला मिळेल. यातून महिलांचे सक्षमीकरण होत आहे..पंचवीस वर्षांपासून आमचे काम सुरू आहे. हजारो बेरोजगारांना प्रशिक्षण दिले आहे. त्यासाठी त्यांना १५ हजार ते ३० हजारांपेक्षाही अधिक महिना मोबदला मिळतो. महिलांना कायमस्वरूपी रोजगार देण्यासाठी डॉ. जे.के. जाधव यांच्या प्रयत्नातून शिऊर येथे प्रशिक्षण सुरू झाले. त्यास यश आले. यातून अनेक महिला प्रशिक्षित होऊन त्या सक्षम होत आहेत.- बाळकृष्ण कापसे, संचालक, कापसे फाउंडेशन.MLA Samadhan Awtade: आठ दिवसात रोजगार हमी योजनेतील विहिरी सुरू करा: आमदार समाधान आवताडे यांच्या आढावा बैठकीत पंचायत समिती प्रशासनाला सूचना.गावातील बेरोजगार महिलांच्या हाताला कायमस्वरूपी रोजगार मिळावा यासाठी येथे प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले. त्यांना रोजगार मिळाला. आता मराठवाड्यातील ग्रामीण भागातील महिलांच्या हाताला काम देण्याचे नियोजन आहे. शिऊरनंतर वैजापूर येथे प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले. यानंतर महिलांना घरबसल्या काम मिळावे यासाठी पैठणी प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र सुरू करण्याचा मानस आहे. यासाठी कुणाला मार्गदर्शन हवे असल्यास त्यासाठी कापसे फाउंडेशन व मी तयार आहे.- डॉ. जे.के. जाधव, शिक्षणमहर्षी,तथा संचालक, पैठणी प्रशिक्षण केंद्रमी पूर्वी घरच्या शेतासह दुसऱ्यांच्या शेतात काम करत होते. त्याची रोजंदारी फारच कमी मिळत होती. मी येथे प्रशिक्षण घेतले. मला प्रशिक्षणाचा मोबदलाही मिळाला. त्याचबरोबर आता मला मार्गदर्शकांच्या सहकार्यातून पैठणी साडी तयार करण्याचे काम मिळाले. हे काम कायम आहे. आता शेतात जाऊन रोजंदारीची गरज नाही. यामुळे संसारासाठी अधिक मदत करता येईल. यासाठी मला माझे पती, सासू, सासरे यांचे पाठबळ मिळत आहे.- नीता विजय जाधव, पैठणी विणकर.