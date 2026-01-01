छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhaji Nagar News : फुलंब्री निवडणुकीत जादूटोण्यामुळेच निवडणुकीत पराभव; शिवसेना उमेदवाराचा गंभीर आरोप!

Fulambri Election Black Magic Allegation : फुलंब्री नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत प्रभाग ९ मधील मतदान केंद्रासमोर जादूटोण्याचे साहित्य आढळले. शिवसेना उमेदवार अमित वाहुळ यांनी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
नवनाथ इधाटे पाटील
फुलंब्री : फुलंब्री नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी २० डिसेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. मात्र मतदानापूर्वीच दोन दिवस आधी प्रभाग क्रमांक ९ मधील भारत माता मतदान केंद्राच्या समोर कथित जादूटोण्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली होती. या घटनेचा थेट परिणाम निवडणूक निकालावर झाला असून, जादूटोण्यामुळेच आपला पराभव झाल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना पक्षाचे प्रभाग क्रमांक ९ चे उमेदवार अमित वाहुळ यांनी केला आहे. त्यांनी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रार देखील दिली आहे.

