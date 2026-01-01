Chh. Sambhaji Nagar News : फुलंब्री निवडणुकीत जादूटोण्यामुळेच निवडणुकीत पराभव; शिवसेना उमेदवाराचा गंभीर आरोप!

फुलंब्री : फुलंब्री नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी २० डिसेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. मात्र मतदानापूर्वीच दोन दिवस आधी प्रभाग क्रमांक ९ मधील भारत माता मतदान केंद्राच्या समोर कथित जादूटोण्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली होती. या घटनेचा थेट परिणाम निवडणूक निकालावर झाला असून, जादूटोण्यामुळेच आपला पराभव झाल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना पक्षाचे प्रभाग क्रमांक ९ चे उमेदवार अमित वाहुळ यांनी केला आहे. त्यांनी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रार देखील दिली आहे. .निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर मतदान केंद्राच्या समोर जादूटोण्याशी संबंधित साहित्य आढळून आल्याची चर्चा परिसरात पसरली होती. या प्रकारामुळे अनेक मतदार भयभीत झाले असून, भीतीपोटी मतदारांनी मतदान करण्याचा निर्णय बदलल्याचा दावा शिवसेना पक्षाचे अधिकृत उमेदवार अमित वाहुळ यांनी केला आहे. निवडणूक ही लोकशाहीची पवित्र प्रक्रिया असताना, अशा प्रकारे अंधश्रद्धेचा वापर करून मतदारांवर मानसिक दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले..Alandi Election : आळंदी नगरपरिषदेतील गटनेता, उपनगराध्यक्ष आणि स्विकृत सदस्य निवडीसाठी चर्चासत्र सुरु!.या प्रकरणी अमित वाहुळ यांनी फुलंब्री पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली असून, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन व जादूटोणा विरोधी कायदा अंतर्गत संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. निवडणुकीच्या काळात अशा प्रकारच्या घटना घडणे हे लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोकादायक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..पोलिस प्रशासन नेमका काय निर्णय घेतो, गुन्हा दाखल होतो की नाही, याकडे सर्वसामान्य नागरिकांसह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. निवडणूक प्रक्रियेत अंधश्रद्धा व भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला असल्यास त्यावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांमधून व्यक्त होत असून, या प्रकरणामुळे फुलंब्रीतील राजकीय वातावरण तापले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.