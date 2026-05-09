Chhatraapti Sambhajinagar: बिबट्याची दोन बछडे उसाच्या फडात...!; मजुरांची उडाली गाळण, वारेगाव शिवारात वन विभागाने दिला सतर्कतेचा इशारा

फुलंब्री: तालुक्यातील वारेगाव येथे उसाच्या फडात बिबट्याची दोन पिले आढळून आल्याने परिसरात शुक्रवारी (ता. आठ) मोठी खळबळ उडाली आहे. ऊसतोडणी सुरू असताना ही घटना उघडकीस आली असून, ग्रामस्थांसह ऊसतोड मजुरांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वन विभागाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेत परिसरात सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..वारेगाव येथील शेतकरी प्रदीप तेजराव जाधव यांच्या शेतात ऊसतोडणीचे काम सुरू होते. मजूर ऊस तोडत असताना अचानक उसामधून हालचाल झाल्याने त्यांनी पाहणी केली असता एक बिबट्याचे पिलू दिसून आले. त्यामुळे काही काळासाठी कामगारांमध्ये एकच गोंधळ उडाला..विजयला ऐनवेळी धक्का! पाठिंब्याचं पत्र खोटं असल्याचा आरोप, आमदार बेपत्ता; TVKची तारेवरची कसरत, बहुमत जुळेना.त्यानंतर पुन्हा त्याच परिसरात आणखी एक पिलू आढळल्याने भीती आणखी वाढली. घटनेची माहिती मिळताच गावाच्या सरपंच रत्नप्रभा संदीपराव बोरसे, उद्योजक सागर ठेंगे, प्रगतशील शेतकरी प्रदीप जाधव यांनी तत्काळ वन विभागाशी संपर्क साधला. माहिती मिळताच वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी परिसराची पाहणी करत उसाच्या फडात शोधमोहीम सुरू केली. मादी बिबट्या आसपास असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन वन विभागाने विशेष खबरदारी घेतली..दिवसभर कर्मचारी घटनास्थळी ठाण मांडून होते. ग्रामस्थांना सुरक्षित अंतर ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच रात्रीच्या वेळी शेतात जाणे टाळावे, लहान मुलांना एकटे सोडू नये आणि कोणतीही संशयास्पद हालचाल दिसल्यास तत्काळ वन विभागाला माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले. सायंकाळच्या सुमारास एक पिलू अचानक उसाच्या फडात पळून गेल्याची माहिती समोर आली. तर दुसरे सुरक्षित राहावे यासाठी त्याला त्याच ठिकाणी क्रेटखाली झाकून ठेवण्यात आले आहे. मादी बिबट्या रात्रीच्या वेळी परत येऊन पिलांना घेऊन जाईल, अशी शक्यता वन विभागाने व्यक्त केली आहे..Monsoon Update Weather Expert : जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात मॉन्सून भारतात, हवामान तज्ज्ञांचा अंदाज; भारतीय उपखंडाकडे सरकण्याच्या प्रक्रियेला गती.गस्त वाढवण्याची गरजफुलंब्री तालुक्यात ऊसशेती असल्याने वन्यप्राण्यांचा वावर वाढत आहे. यापूर्वीही काही भागांत बिबट्याच्या हालचाली दिसून आल्या होत्या. त्यामुळे वन विभागाने नियमित गस्त वाढवून नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.