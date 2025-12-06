Chh. Sambhajinagar News: ‘केस मागे घे नाहीतर जीव घेईन!’ वकिलाचा तरुणीला धमकावून जबरदस्तीचा प्रयत्न

छत्रपती संभाजीनगर : देवदर्शनासाठी आलेल्या २६ वर्षीय तरुणीला वकिलाने कारमध्ये ओढत चाकूचा धाक दाखवत जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना गुरुवारी (ता.चार) रात्री दहा वाजता गजानन मंदिर परिसरात घडली..याप्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. महेंद्र भगवान नैनाव (रा. उत्तरानगरी, पुंडलिकनगर) असे संशयित वकिलाचे नाव आहे. प्रकरणी २६ वर्षीय तरुणीने तक्रार दिली. .त्यानुसार, पीडिता वकिलीच्या पहिल्या वर्षात शिक्षण घेते. गारखेड्यातील गजानन मंदिरात ती गुरुवारी रात्री दर्शनासाठी गेली होती. तेव्हा दर्शन करून ती मंदिराबाहेर येताच नैनाव आला. त्याने हात पकडून ओढत नेले. एका दुकानामागे उभ्या केलेल्या चारचाकीत जबरदस्तीने ढकलले. चाकू दाखवत स्वत:च्या हाताची नस कापेन किंवा तुझा जीव घेईन, अशी धमकी दिली..जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. यात तिला मार लागला. केस मागे घे नाहीतर जीव घेईन, तुझे एका मंत्र्यासोबतचे व्हिडिओ व्हायरल करेल, अशी धमकी दिली. नैनावने नातेवाईक वकील आणि सिनियर वकील यांनी, आम्ही तुला काही होऊ देणार नाही, तू तिचा काटा काढ असे आश्वासन दिल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे..Pune News : छत्रपती संभाजीनगरमधून आलेल्या पोलिसांनी पुण्यात तरुणीला मारहाण; ६ पोलिसांसह ८ जणांवर गुन्हा दाखल.यामुळे भयभीत झाल्याने आरोपीच्या हो ला हो करत तरुणीने तिची सुटका करून घेतली. यापूर्वी पीडित तरुणीने आठ ते नऊ तक्रारी नोंदविल्याचेही यात म्हटले आहे. याप्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपास सहायक फौजदार सुनील म्हस्के करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.