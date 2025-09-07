छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: गणेश विसर्जनावेळी जीवघेणा प्रसंग; गणेश भक्ताला जीवनरक्षक दलाने दिले वेळेवर जीवनदान

Festival Safety: गंगापूर तालुक्यातील कायगाव येथे गणपती विसर्जनावेळी एक युवक गोदावरी नदीत पडला. मात्र जीवनरक्षक दलाच्या जवानांनी प्रसंगावधान राखून अवघ्या काही सेकंदांत त्याचे प्राण वाचविले.
कायगाव( ता.गंगापूर) : येथील गोदावरी नदी जोड पुलावर गणपती विसर्जनाच्या वेळी एक गणेश भक्त अहिल्यानगर कडून छत्रपती संभाजीनगर कडे जाणाऱ्या बाजूने छत्रपती संभाजीनगर हुन अहिल्यानगर कडे जाणाऱ्या साईट दिशेने अंधारात दोन्ही जोड फुलांच्या कठड्याना दुभाजक समजून उडी मारत असतांना पाय घसरून शनिवारी (ता.६)रात्री सव्वा नऊ ते साडे नऊ च्या दरम्यान नदी पाण्यात पडला.

