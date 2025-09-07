Chh. Sambhajinagar: गणेश विसर्जनावेळी जीवघेणा प्रसंग; गणेश भक्ताला जीवनरक्षक दलाने दिले वेळेवर जीवनदान

कायगाव( ता.गंगापूर) : येथील गोदावरी नदी जोड पुलावर गणपती विसर्जनाच्या वेळी एक गणेश भक्त अहिल्यानगर कडून छत्रपती संभाजीनगर कडे जाणाऱ्या बाजूने छत्रपती संभाजीनगर हुन अहिल्यानगर कडे जाणाऱ्या साईट दिशेने अंधारात दोन्ही जोड फुलांच्या कठड्याना दुभाजक समजून उडी मारत असतांना पाय घसरून शनिवारी (ता.६)रात्री सव्वा नऊ ते साडे नऊ च्या दरम्यान नदी पाण्यात पडला. .मात्र नशीब बलवत्तर म्हणून तिथे पाण्यात तैनात जीवन रक्षक दलाच्या स्पीडबोटीच्या जवानांनी प्रसंगावधान राखून अवघ्या पाच सेंकडात त्यास बुडतांना वाचविले. कैलास पोपटराव खेडकर वय( ३०)वर्ष,रा. बुट्टेवाडगाव (ता.गंगापूर)असे त्या पाण्यातून बुडतांना वाचविलेल्या युवकांचे नाव आहे..येथील गोदावरी नदी पुलाच्या पूर्व आणि पश्चिम बाजूने मोठया उत्साहात गणेश विसर्जन सुरू होते. अहिल्यानगर कडून छत्रपती संभाजीनगर कडे जाणाऱ्या पुलाच्या साईट ने पुलावर गणेश विसर्जन करणाऱ्या भक्तांपैकी एक युवक छत्रपती संभाजीनगर कडून अहिल्यानगर कडे जाणाऱ्या साईट च्या पुलावर येण्यासाठी निघाला..त्या पलीकडच्या साईटने अंधार असल्याने त्यास खाली काही दिसले नाही.त्यास वाटले दुभाजक आहे.मात्र दोन जोड पुलांच्या मध्ये पाच फुटांची जागा असल्याने त्यास पलीकडे जाण्यास साठी अंदाजच आला नाही. त्याने दुभाजक समजून उडी घेतली.तसाच 45 फूट खोल वाहत्या नदी पाण्यात धपकन पडला..तो आवाज ऐकून पुलाखाली स्पीड घेऊन काही अंतरावर असलेले जीवनरक्षक पथक क्षणातच पोहचले. पुराच्या वाहत्या पाण्यात बुडणाऱ्या त्या गणेश भक्तास गंगापुर नगर परिषद आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख गणेश ठुबे,दीपक वाढे,पत्रकार अलीम चाऊस,गुन्हे शाखेचे पोलीस अंमलदार महेश बिरुटे, मुबारक शेख, रवि खाजेकर, राकेश खाजेकर, किशोर जाधव,पवन खाजेकर, अरुण डुलगज, सचिन खाजेकर ससुधीर खाजेकर यांनी वाचून जीवनदान दिले..Ch. Sambhaji Nagar : ठाकरे स्मारकाचे अडीच वर्षांत अर्धेच काम.एक किलोमीटर अंतर पाण्यात तुन श्री रामेश्वर मंदिर जवळ नेऊन पोलिसांच्या ताब्यात सुखरूप दिले. तेव्हा सर्वांनी सुटकेचा निशश्र्वास सोडला.त्या युवकाने प्राण दूत ठरलेल्यांचे पाय धरून साक्षात गणपती विघनहर्ता पावले चे दर्शन घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.