Ganesh Visarjan 2025 : श्री विसर्जनादरम्यान लेंडी नदीत देगावचा तरुण बुडाला; देगाव येथे शोकाकुल वातावरणात शनिवारी अंत्यसंस्कार

देगलूर : देगलूर तालुक्यातील मौजे देगाव बुद्रुक येथील 'श्री' चे विसर्जन करताना शुक्रवारी ता.५ रोजी सायंकाळी वाहून गेलेल्या तरुणाचा मृतदेह रात्री उशिरा सापडला, त्याच्या पार्थिव देहावर शनिवारी ता.६ रोजी सकाळी १०. वा. देगाव येथे शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..तालुक्यातील देगाव येथील गणेश मंडळांनी श्री च्या प्राणप्रतिष्ठेनंतर दहाव्या दिवशी शुक्रवारी ता.५ दुपारी वाजत गाजत, ढोल - ताशाच्या गजरात विघ्नहर्ता गणरायाला निरोप देण्यासाठी निघाले असता सायंकाळी साडेसात वाजता कुंभार गणेश मंडळाचा पदाधिकारी माधव पुंडलिक हनुमाने ( वय २४ ) श्री चे विसर्जन करण्यासाठी भायेगाव रस्त्यावरील लेंडी नदीच्या खालच्या पात्रात उतरून विसर्जन करताना पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेला. .गावातील अनेकांनी पाण्याच्या प्रवाहात व नदीकाठी शोधण्याचा आटोकाठ प्रयत्न केला , मात्र त्याचा दोन ते तीन तास शोध लागला नाही . रात्री अकराच्या सुमारास श्री चे विसर्जन केलेल्या स्थळापासून काही अंतरावर त्याचा मृतदेह आढळून आला. तात्काळ ग्रामस्थांनी त्याच्या मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी करण्यासाठी त्याचा मृतदेह येथील उपजिल्हा रुग्णालयात आणण्यात आला. रात्री दीड वाजता उत्तरीय तपासणी करून मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. त्यानंतर शनिवार ता. ६. सप्टेंबर रोजी सकाळी १०. वाजता देगाव येथे त्याच्यावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..आई-वडिलांचा एकुलता एकमयत माधव हनुमाने हा आई-वडिलास एकुलता एक मुलगा होता. वडील पुंडलिक हनुमाने (वय ५५) हे एका आजाराने त्रस्त आहेत. आई रोजंदारीवर काम करते. मयत माधव हा कपड्यांना लँड्री चे काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी मदत करायचा. .त्याच्या अकाली निधनामुळे आई-वडिलांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे, त्याच्या पश्चात आई-वडील व एक विवाहित बहीण असा परिवार आहे. विघ्नहर्त्याला जल्लोषात निरोप देत असताना देगाव गावावर विघ्न आल्याने एकच शोककळा पसरली आहे..