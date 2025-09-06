छत्रपती संभाजीनगर

Ganesh Visarjan 2025 : श्री विसर्जनादरम्यान लेंडी नदीत देगावचा तरुण बुडाला; देगाव येथे शोकाकुल वातावरणात शनिवारी अंत्यसंस्कार

Degloor Incident : देगाव बुद्रुक येथे गणेश विसर्जनावेळी पाण्यात वाहून गेलेल्या तरुणाचा मृतदेह सापडून शनिवारी शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
24-Year-Old Man Drowns During Ganesh Immersion"

Sakal

अनिल कदम
Updated on

देगलूर : देगलूर तालुक्यातील मौजे देगाव बुद्रुक येथील 'श्री' चे विसर्जन करताना शुक्रवारी ता.५ रोजी सायंकाळी वाहून गेलेल्या तरुणाचा मृतदेह रात्री उशिरा सापडला, त्याच्या पार्थिव देहावर शनिवारी ता.६ रोजी सकाळी १०. वा. देगाव येथे शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

Ganesh Fesitival
Ganesh Celebration
Lendi Dam flood situation
Madhav Hanumane death
Degaon immersion ceremony

