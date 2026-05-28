NEET Exam Cancelled : नीट परीक्षा रद्द झाल्याने 18 वर्षीय विद्यार्थ्यानं संपवलं आयुष्य; आईला विचारला शेवटचा प्रश्न अन् प्रथमेशनं प्राशन केलं विषारी औषध

गंगाखेड : तालुक्यातील गोदावरी तांडा येथील एका १८ वर्षीय विद्यार्थ्याने नीट परीक्षा रद्द झाल्याच्या तणावातून विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी (NEET exam stress student case) घटना गुरुवारी (ता. २८) उघडकीस आली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..मृत विद्यार्थ्याचे नाव प्रथमेश मोहन राठोड असे आहे. तो बारावीचे शिक्षण घेत असून नांदेड येथे राहून नीट परीक्षेची तयारी करत होता. चार दिवसांपूर्वी तो गावाकडे आला होता..याबाबत विनायक रामधन राठोड यांनी गंगाखेड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार, बुधवारी (ता. २७) रात्री जेवणानंतर सर्वजण झोपले होते. प्रथमेश मात्र अभ्यास करण्यासाठी आपल्या खोलीत गेला होता..गुरुवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास प्रथमेश उलट्या करत असल्याचा आवाज त्याच्या आईला आला. ती त्याच्याकडे गेली असता त्याच्या तोंडातून विषारी औषधाचा वास येत होता. त्यावेळी प्रथमेशने "मी नीट परीक्षा पास होईल का?" असे बोलल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले..आरडाओरड ऐकून कुटुंबीयांनी तत्काळ त्याला उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालय, गंगाखेड येथे दाखल केले. मात्र, तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या प्रकरणी गंगाखेड पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.