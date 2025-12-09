Chh. Sambhajinagar: गंगापूरला आठ महिन्यांच्या गर्भवतीने संपवले जीवन

गंगापूर : शहरातील उच्चभ्रू वस्तीतील माउलीनगर परिसरात आठ महिन्यांची गर्भवती असलेल्या अभियंत्याच्या पत्नीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पूजा अमित सवई (वय ३०) असे तिचे नाव आहे..माउलीनगर येथे पंचायत समितीत अभियंता म्हणून कार्यरत असलेले अमित सवई हे पत्नी, चार वर्षांचा मुलासह राहत होते. पूजा ही गर्भवती असल्याने तिची आईदेखील आलेली होती. दरम्यान, रविवारी (ता. सात) रात्री साडेआठच्या सुमारास अमित सवई घरातील सामान आणण्यासाठी बाहेर गेले..रात्री नऊला ते घरी परतले असता त्यांनी पत्नीला आवाज दिला. चौकशी केली असता ती रूममध्ये असल्याचे ऐकले. त्यानंतर त्यांनी खोलीचा दरवाजा वाजवला; परंतु आतून कुठलाच प्रतिसाद मिळाला नाही..परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी तातडीने ही माहिती गंगापूर पोलिसांना कळवली. यानंतर सहायक पोलिस निरीक्षक विठ्ठल झांजुर्णे व त्यांचे सहकारी घटनास्थळी पोचले. खोलीचा बंद असलेला दरवाजा पोलिसांनी तोडला असता, पूजा खोलीतील पंख्याला ओढणीच्या साहाय्याने गळफास घेतल्याच्या अवस्थेत आढळली..Kolhapur Friend Killed Case : कोल्हापुरात खांबाला गळा आवळून मित्राचा खून, कारण ऐकून धक्काच बसेल; मित्राला संपवून घरी निवांत झोपला पण....तिला खाली उतरवून तातडीने गंगापूरच्या उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथील डॉ. वेद पाठक व डॉ. विशाल सूर्यवंशी यांनी तपासून तिला मृत घोषित केले. सोमवारी उपजिल्हा रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीत पूजाच्या पोटात आठ महिन्यांचा पूर्ण वाढ झालेला गर्भ आढळून आला, त्याचाही मृत्यू झाला होता. पोलिसांनी या प्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. तपास पोलिस निरीक्षक कुमारसिंग राठोड करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.