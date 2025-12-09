छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: गंगापूरला आठ महिन्यांच्या गर्भवतीने संपवले जीवन

Pregnant Woman: शहरातील उच्चभ्रू वस्तीतील माउलीनगर परिसरात आठ महिन्यांची गर्भवती असलेल्या अभियंत्याच्या पत्नीने गळफास घेऊन जीवन संपवले. पूजा अमित सवई असे तिचे नाव आहे.
Chh. Sambhajinagar

Chh. Sambhajinagar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गंगापूर : शहरातील उच्चभ्रू वस्तीतील माउलीनगर परिसरात आठ महिन्यांची गर्भवती असलेल्या अभियंत्याच्या पत्नीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पूजा अमित सवई (वय ३०) असे तिचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
Police Inquiry
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com