Chhatrapati Sambhajinagar: हॉटेल सहा हजार, सिलिंडर बाराशेच! हिशेब जुळेना ; पथके करतात तरी काय?

छत्रपती संभाजीनगर: एकीकडे जिल्हाभरात गॅसवर अन्नपदार्थ तयार करणारे हॉटेल, रेस्टॉरंट हे सहा हजार परवानाधारक असल्याचे अन्न व औषधी प्रशासन विभाग सांगते, तर दुसरीकडे याच आस्थापनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची दिवसाकाठी एक हजार २५०ची मागणी असल्याचे जिल्हा प्रशासन सांगते. त्यामुळे याचा हिशेब काळ्याबाजारात तर जुळत नाही ना? अशी चर्चा खुद्द पुरवठा विभागातच सुरू आहे.व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा पाच मार्चपासून म्हणजेच तब्बल १९ दिवसांपासून बंद आहे. या १९ दिवसांच्या कालावधीत शहर, जिल्ह्यात कोळशांवर चालणाऱ्या शेगड्यांसह डिझेल भट्टींचा वापर करुन हॉटेल्स, केटरिंग, ढाबे, खानावळी, रेस्टारंट, अन्न निर्मिती केंद्रे सुरू असल्याचे चित्र होते. असे असतानाही एकही मोठे हॉटेल, रेस्टॉरंट अद्याप बंद पडलेले नाही. .जिल्हा पुरवठा विभागाचे पथक कारवाईसाठी कमी पडत असून अधिकच्या पथकांची नियुक्ती करावी, त्यानंतरच खरे चित्र समोर येईल, अशी मागणी घरगुती गॅस मिळण्यासाठी त्रास सहन करणाऱ्या नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.शहरात अद्यापही घरगुती गॅस सिलिंडरसाठीचा त्रास कमी झालेला नाही. काही दिवसांपूर्वी रांगा पाहून गॅस एजन्सीधारकांकडून पोलिस बंदोबस्ताचीही मागणी करण्यात आली. परंतू एजन्सीवरही गॅस मिळत नाही अन् ऑनलाईन बुकिंगलाही अडचणी येतात, मग शहरासह जिल्हाभरातील हॉटेल आस्थापना कशा सुरू आहेत?, भट्ट्यांवर हा व्यवसाय कसा तग धरेल, असा सवाल गर्दीतील नागरिकांनी केला आहे.."हॉटेल, रेस्टॉरंटसाठी सिलिंडर न मिळाल्यास अडचण होईल, अशी भिती सुरवातीच्या पंधरवड्यात होती. पण आता ही ओरड होत नाही. मागणी केल्यास अतिरिक्त पुरवठा होईलस असेही केंद्र सरकार सांगत आहे. तरीही केवळ घरगुती गॅसधारक नागरिकांची ओरडच आहे, ती प्रशासनाला का दिसत नाही?"— सुदर्शन काळे, रहिवासी, रा. अजबनगर" शहरात ग्रामीण भागात परवानाधारक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, ढाबे, कॅन्टीन आदींची जवळपास सहा हजार ४६ इतकी संख्या आहे. ही संख्या अन्न व औषधी प्रशासनाकडे ऑनलाईन नोंद आहे."— दयानंद पाटील, सहायक आयुक्त अन्न व औषधी प्रशासन विभाग."दिवसाकाठी शहरात हॉटेल्स, रेस्टॉरंट आदींसाठी दिवसाकाठी एक हजार २५० व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची गरज आहे. अतिरिक्त कोटा वाढवून देण्याचा निर्णय झाला असला तरी निर्देश आलेले नाहीत. अद्याप व्यावसायिक गॅस सिलिंडर पूर्वीप्रमाणे म्हणजेच त्या त्या मर्यादेतच मिळत आहेत."— प्रवीण फुलारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारीएजन्सीचालक म्हणतात, पुढील आठवड्यात सुरळीतकाही दिवसांपासून शहरात घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी नागरिक त्रास सहन करीत आहेत. अनेकदा नागरिकांना एजन्सीसमोर रांगा लावाव्या लागल्या. काही ठिकाणी उशिरा सिलिंडर मिळत असल्याने दैनंदिन जीवनावरही परिणाम झाला. त्यात तिन्ही गॅस वितरण कंपन्यानी नियम कठोर केल्यानंतर नागरिक पॅनिक झाले. दुसरीकडे सिलिंडरचा काळाबाजार सुरू झाला. मात्र, आता पुरवठा साखळी सुधारत असून नव्या गॅस स्टॉकची आवक वाढणार असल्याचे एजन्सीचालकांनी सांगितले..पॅनिक होऊन बुकिंग नकोप्रशासनाकडून काळाबाजार व साठेबाजीवर लक्ष ठेवण्यात येत असून, पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. नागरिकांनी घाबरून जास्त प्रमाणात बुकिंग करू नये व नियमित प्रक्रियेनुसारच सिलिंडर घ्यावा, असे आवाहन गॅस वितरकांकडून करण्यात आले आहे."आता सध्या कमी प्रमाणात सिलिंडर एजन्सीला देण्यात येत असले तरी, आगामी दोन-तीन दिवसानंतर गॅस सिलिंडर पुरवठा सुधारणार असल्याचे संकेत आम्हाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या किंवा पुढील आठवड्यात घरगुती सिलिंडरची स्थिती पूर्ववत होणार असल्याची शक्यता आहे."— मंगेश आस्वार, भारत गॅस एजन्सी संचालक.