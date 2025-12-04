GMC Ghati: घाटीत २९ अभ्यासक्रमांच्या २२५ जागांना मान्यता; बालशस्त्रक्रिया विभागाचा अहवाल अप्राप्त, २०० जागांवर प्रवेशाची फेरी

छत्रपती संभाजीनगर : राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या (एनएमसी) पदव्युत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षण मंडळाने (पीजीएमईबी) शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील (घाटी) येथील २९ पीजी अभ्यासक्रमांच्या २२५ जागांना ‘सशर्त नूतनीकरण मान्यता’ दिली, अशी माहिती अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांनी दिली..महाविद्यालयाने २०२३-२०२४ च्या वार्षिक अहवाल (एन्युएल डिस्क्लोजर रिपोर्ट) मेडिकल एज्युकेशन रेग्युलेशन २०२३ नुसार सादर केला. त्यांची तपासणी सुरू असून २०२५ च्या नीट पीजी समुपदेशनाची वेळ जवळ येत असल्याने ही अटींसह मान्यता देण्यात आली आहे..महाविद्यालयातील २९ अभ्यासक्रमांना अटींसह मान्यता देणारे पत्र घाटीला १ डिसेंबरला प्राप्त झाले. दरम्यान, बाल शस्त्रक्रियाविभागाचा वार्षिक अहवाल व शुल्क एनएमसीकडे अद्याप प्राप्त झालेले नाही..वार्षिक अहवालांच्या तपासणीनंतर नियमांनुसार आवश्यक ती अंतिम कारवाई करण्यात येईल, असे पीजीएमईबीचे अध्यक्ष डॉ. विजय ओझा यांच्या पत्रात म्हटले आहे. यात २०० जागा एमडी एमएसच्या असून २५ जागा सुपरस्पेशालिटी विषयाच्या आहेत..GMC Ghati: रेडिओलॉजी, मेडिसिन, स्किनकडे ‘ओढा’; टॉप १०० मधील चौघांची घाटीला पसंती, ‘पीजी’साठी राज्य कोट्याची पहिली प्रवेश फेरी.अभ्यासक्रमांच्या जागाअॅनेस्थेशिया-२५, अॅनाटॉमी -३, बायोकेमिस्ट्री-२, कम्युनिटी मेडिसिन -१२, फॉरेन्सिक मेडिसिन अँड टॉक्सिकोलॉजी -३, जेरियाट्रिक्स -५, रेडिओडायग्नोसिस -१३, जनरल मेडिसिन -२०, मायक्रोबायोलॉजी -१३, ईएनटी -४, प्रसूतिशास्त्र व स्त्रीरोग -२१, नेत्ररोग -८, अस्थिरोग -९, बालरोग - ९, पॅथोलॉजी -१४, फार्माकोलॉजी -३, फिजियोलॉजी -३, रेस्पिरेटरी मेडिसिन -५, सायकिएट्री -३, त्वचारोग -३, जनरल सर्जरी -२०, हेड अँड नेक सर्जरी -२, पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी -४, मेडिकल ऑन्कोलॉजी -४, निऑनॅटोलॉजी -४, ऑन्को-पॅथोलॉजी -४, गायनॅकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी -४, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी -२, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी -३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.