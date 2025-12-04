छत्रपती संभाजीनगर

GMC Ghati: घाटीत २९ अभ्यासक्रमांच्या २२५ जागांना मान्यता; बालशस्त्रक्रिया विभागाचा अहवाल अप्राप्त, २०० जागांवर प्रवेशाची फेरी

GMC Chhatrapati Sambhajinagar PG Seats: घाटी मेडिकल कॉलेजच्या २९ पीजी अभ्यासक्रमांच्या २२५ जागांना एनएमसीकडून सशर्त नूतनीकरण मान्यता देण्यात आली आहे. वार्षिक अहवालांच्या तपासणीअंती अंतिम निर्णय होणार असून २०० एमडी–एमएस आणि २५ सुपरस्पेशालिटी जागांचा समावेश आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या (एनएमसी) पदव्युत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षण मंडळाने (पीजीएमईबी) शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील (घाटी) येथील २९ पीजी अभ्यासक्रमांच्या २२५ जागांना ‘सशर्त नूतनीकरण मान्यता’ दिली, अशी माहिती अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांनी दिली.

