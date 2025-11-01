छत्रपती संभाजीनगर

Gold Silver Prices Drop: उडवा बार, सोने-चांदीचे उतरले भाव! लग्नसराईपूर्वी खरेदीसाठी सराफा बाजारामध्ये वाढली गर्दी

old and Silver Hit Record Highs During Festive Season: दसरा आणि दिवाळीत सोने-चांदीचे दर गगनाला भिडले होते. या कालावधीत सोने आणि चांदी दोन्ही सर्वकालीन उच्चांकावर पोचले होते.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हरेंद्र केंदाळे

छत्रपती संभाजीनगर : दसरा आणि दिवाळीत सोने-चांदीचे दर गगनाला भिडले होते. या कालावधीत सोने आणि चांदी दोन्ही सर्वकालीन उच्चांकावर पोचले होते. मात्र, दिवाळी संपताच चांदीची झळाळी कमी झाली असून, १५ ऑक्टोबरपासून शुक्रवारपर्यंत (ता. ३१) सुमारे २८ हजार ४९० रुपयांनी घट झाली.

