Gold Silver Prices Drop: उडवा बार, सोने-चांदीचे उतरले भाव! लग्नसराईपूर्वी खरेदीसाठी सराफा बाजारामध्ये वाढली गर्दी

हरेंद्र केंदाळेछत्रपती संभाजीनगर : दसरा आणि दिवाळीत सोने-चांदीचे दर गगनाला भिडले होते. या कालावधीत सोने आणि चांदी दोन्ही सर्वकालीन उच्चांकावर पोचले होते. मात्र, दिवाळी संपताच चांदीची झळाळी कमी झाली असून, १५ ऑक्टोबरपासून शुक्रवारपर्यंत (ता. ३१) सुमारे २८ हजार ४९० रुपयांनी घट झाली..सोन्याची चकाकी अवघ्या १० दिवसांत ७ हजार २३४ रुपयांनी उतरल्याचे सराफा व्यापाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, आता लग्नसराईला सुरवात होणार असून, सोने-चांदीच्या खरेदीसाठी वधू-वरांच्या पालकांची गर्दी होत आहे..सणासुदीच्या काळात देशभरात सोने-चांदीची वाढती मागणी असल्याने दर वाढत गेले. दिवाळीपूर्वी सोन्याचे दर थोडे कमी झाले असताना, चांदीचे दर मात्र वाढले होते. त्यानंतर दोन्ही धातूंच्या दरांत चढ-उतार सुरू राहिले. विशेष म्हणजे, दिवाळी संपल्यानंतर दर कमी होणार हे आधीच निश्चित होते..त्यानुसार मंगळवारी चांदीचा दर १ लाख ४८ हजार रुपये इतका झाला होता. मात्र, त्यानंतर पुन्हा थोडी वाढ झाल्याने व्यापाऱ्यांना आणि ग्राहकांना दिलासा मिळाल्याचे वाटत असतानाच दुसऱ्याच दिवशी सकाळी पुन्हा दरात वाढ झाली होती. चांदी सर्वकालीन उच्चांकावर गेली होती. त्यावेळी तिचा दर १ लाख ८३ हजार ४३० रुपये होता. काही दुकानांत त्या काळात चांदी उपलब्ध नव्हती; ज्या ग्राहकांनी अधिक दर मोजला, त्यांनाच ती मिळत असल्याचे चित्र होते. आता मात्र दर घसरल्यामुळे व्यापारी आणि ग्राहक दोघांनाही काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. सराफा बाजारात वर्दळ वाढल्याचे दिसून येत आहे..असे आहेत दरतारीख २४ कॅरेट २२ कॅरेट चांदी२० ऑक्टोबर १,३१,६३४ १,२०,५७५ १,६८,०००२३ ऑक्टोबर १,२७,७२० १,१६,९८७ १,५८,०००२७ ऑक्टोबर १,२६,१७५ १,१५,८७५ १,५३,०००३१ ऑक्टोबर १,२४,४०० १,१३,९६१ १,५४,८५०.दोन दिवसांत काय झाले?दिवाळीच्या तुलनेत सोन्याचे दर आता कमी वाटत असले, तरी मंगळवारी (ता. २८) सायंकाळी सोन्याचा दर १ लाख २० हजार ७०० रुपये इतका खाली आला होता. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी (बुधवारी) पुन्हा सोन्याच्या दरात वाढ झाली. त्यामुळे आज सोन्याचा दर सुमारे चार हजार रुपयांनी वाढल्याचे दिसून आले..Gold Prices Fluctuate : सोन्याचा दर सकाळी वाढला, रात्री घटला; दर काय राहणार सराफ व्यावसायिकांचे लक्ष.सोन्याच्या दरांच्या तुलनेत चांदीचे दर अधिक कमी झाले. सोन्याचे दरही काहीसे घसरून पुन्हा वर गेले आहेत. मात्र, दिवाळीच्या तुलनेत सोने आता स्वस्त झाले आहे. त्यामुळे सोने खरेदीसाठी सराफा बाजारात ग्राहकांची मोठी गर्दी होत आहे. आमच्याकडूनही ग्राहकांसाठीच्या योजना वाढवण्यात आल्या आहेत.- सतीश जगताप, संचालक, बालाजी ज्वेलर्स, गारखेडा (सराफा व्यापारी).