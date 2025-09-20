छत्रपती संभाजीनगर

Gor Banjara Community: बंजारा समाजाचा कन्नडला एल्गार; एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मोर्चाद्वारे मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
कन्नड : हैदराबाद गॅझेटियरनुसार राज्यातील गोर बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती (एस.टी.) प्रवर्गात समाविष्ट करून आरक्षण द्यावे, या प्रमुख मागणीसाठी तालुक्यातील सकल गोर बंजारा समाजातर्फे सोमवारी (ता.१९) एल्गार मोर्चा काढण्यात आला.

