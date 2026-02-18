Property Registration: ‘एनए’च्या दलालांची दुकानदारी आता बंद! शासनाच्या निर्णयाचा जमीनदारांना दिलासा; सनदीसाठी मोजावे लागत होते मोठे दाम

-हरी तुगावकर लातूर: जमीनधारकाना अकृषक कर भरून जमिनीचा अकृषक वापर करण्यासाठी मानीव अकृषिक वापराची सनद घेणे आवश्यक होते. महसूल विभागाच्या वतीने ही सनद जमीनधारकांना दिली जात असे. महसूल विभागाच्या शुल्कानुसार याचा फारसा खर्च नसला, तरी दलालांची एक चेन निर्माण झाली होती. त्यामुळे एखाद्या जमीनधारकाला एक एकरचा अकृषक वापर सनद घेण्यासाठी दलालास किमान पाच लाख रुपये द्यावे लागत होते. शासनाने आता अकृषक कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महसूल विभागातील ‘एनए’च्या दलालांची दुकानदारी आता बंद होणार आहे. .Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...अधिकारी, कर्मचारीही गुंतलेलेमहसूल विभागाकडून तातडीने एखाद्याला अकृषक वापराची सनद तातडीने मिळाली, असे उदाहरण शोधूनही सापडत नाही. दलालाच्या माध्यमातून गेले की, फाइलवर सह्या होत असत. हे चित्र सर्वत्र पाहायला मिळत होते. यात महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचारी गुंतलेले असायचे. ही एक प्रकारे चेनच होती. आता नवीन आदेशामुळे या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचीही दुकानदारी बंद होणार आहे..दुहेरी कर आकारणीआतापर्यंत जमीनधारकांना पहिल्यांदा अकृषक वापराची सनद काढवी लागत होती. त्यानंतर संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून जमिनीवर विकास परवानगी घेऊन त्यावर बांधकाम आराखडे मंजूर करून घ्यावे लागत होते. तेथेही जमीनधारकाला आर्थिक फटका बसत होता. यात दुहेरी कर आकारणी आणि दुहेरी परवानगी जमीनधारकांना घ्यावी लागत होती. अकृषिक वापर असलेल्या जमिनीवर महसूल विभागाकडून दरवर्षी कर आकारला जात होता. त्याशिवाय अशा जमिनींवर उभारलेल्या इमारतीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मिळकत कराची (प्रॉपर्टी टॅक्स) आकारणीदेखील केली जाते. दोन्हीकडे दलालाशिवाय कामच होत नव्हते. याचा प्रत्येक जमीनधारकाला अनुभव येत होता..रुपांतरण अधिमूल्य भरावे लागणारशासनाने आता अकृषक कर रद्द करण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे आता जमिनीच्या वापरातील बदलादाखल जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार टप्पानिहाय चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या चालू बाजार मूल्यावर आधारीत एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य आकारण्यात येणार आहे. संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने एखाद्या जमिनीवर विकास परवानगी दिली किंवा बांधकाम आराखडा मंजूर केला, तर त्याला आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र अकृषक परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही..कर्जाचा अडथळा दूरसंबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने एखाद्या जमिनीवर विकास परवानगी, बांधकाम, रेखांकन आराखडे मंजूर केल्यास स्वतंत्र अकृषक परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. या जमिनीवर कोणत्याही बँक व वित्तीय संस्थेमार्फत कोणत्याही प्रकारचे कर्ज वा अन्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अकृषक वापराच्या सनदेची आवश्यकता नाही. त्यामुळे बँका, वित्तीय संस्थांनी त्याचा आग्रह धरू नये, असे आदेशही शासनाने दिले आहेत..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.असे असेल रुपांतरण अधिमूल्य१००० चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्राच्या भूखंडासाठी क्षेत्रफळानुसार चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या ०.१० टक्के.१००१ चौरस मीटर ते ४००० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडासाठी क्षेत्रफळानुसार चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या ०.२५ टक्के.४००१ चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्राच्या (एक एकरपेक्षा जास्त) भूखंडासाठी क्षेत्रफळानुसार चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या ०.५० टक्के..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.