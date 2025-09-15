Ghati Hospital: एमडी एमएस’च्या ८५ जागा वाढणार; ‘घाटी’त रुग्णसेवेला मिळेल बळकटी, तज्ज्ञ होण्याची संधी

छत्रपती संभाजीनगर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात (घाटी) सध्या २०० एमडी, एमएस या ‘पीजी’ अभ्यासक्रमाच्या जागा असून यावर्षी १०० टक्के प्रवेश झाले. या शैक्षणिक वर्षात ११ विषयांतील तब्बल ८५ ‘पीजी’च्या जागा वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने मंजुरी दिली. त्यामुळे रुग्णसेवेला बळकटी मिळणार आहे. तसेच एमबीबीएसच्या ५० जागा वाढविण्यासाठीही राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर करणार आहोत, अशी माहिती डॉ. शिवाजी सुक्रे यांनी दिली. .घाटीत आवश्यक पीजी गाइड, मोठ्या रुग्णसंख्येमुळे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या निकषानुसार पीजी प्रवेशासाठी पोषक वातावरण आहे. त्यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात गेल्या आठवड्यात पीजी वाढवण्यासंबंधी आढावा घेतला होता. अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअधिष्ठाता डॉ. प्रभा खैरे यांच्यासह रुग्णालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ‘पीजी’च्या जागा वाढीसाठी प्रयत्न केले. .त्यानुसार प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला राज्य शासनाची मान्यता मिळाली असून ८५ जागा वाढण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. त्यातील क्लिनिकलच्या २९ जागा आहेत. एमबीबीएस साडेचार वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर पीजी नीटच्या रॅंकनुसार एमडी, एमएसची प्रवेश प्रक्रिया होते. विविध २२ विषयांतील विषयतज्ज्ञ होण्यासाठी हा अभ्यासक्रम आहे..या विषयांच्या जागा वाढणारबालरोग ५, भूलशास्त्र ४, कान-नाक-घसा २, नेत्ररोग ७, शरीररचनाशास्त्र ९, शरीरक्रियाशास्त्र १८, बायोकेमिस्ट्री १५, औषधनिर्माणशास्त्र ६, कम्युनिटी मेडिसिन १०, एफएमटी ७, सूक्ष्मजीवशास्त्र २ अशी ११ विषयांतील जागांची वाढ होणार आहे, अशी माहिती उपअधिष्ठाता डॉ. प्रभा खैरे यांनी दिली. कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांची घाटीतील संख्या वाढून रुग्णसेवेत हेल्पिंग हॅण्डही मिळाल्याने रुग्णसेवा आणखी सक्षम होण्यास मदत होणार आहे..Chh Sambhajinagar Rain: पाचोड तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह ढगफुटीसदृश पाऊस; परिसरातील पिके संकटात.शिक्षकांची पात्रता (पीजी गाइड), रुग्णभार, इन्फ्रास्ट्रक्चर, उपकरणे, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा सुविधा असल्याने प्रस्तावाला राज्य शासनाने मान्यता दिली. आता आवश्यक प्रमाणपत्रांसह प्रस्ताव सादर करून विषयनिहाय शुल्क भरल्यानंतर एनएमसी प्राथमिक तपासणी, निरीक्षण, अहवाल व शिफारस, केंद्र शासनाची मान्यता, अंतिम अधिसूचना अशी प्रक्रिया पूर्ण होऊन या शैक्षणिक वर्षातच या जागा प्रवेशासाठी वाढणार आहेत.-डॉ. शिवाजी सुक्रे, अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, छत्रपती संभाजीनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.