Uddhav Thackeray : सरकारचे ‘पॅकेज’ म्हणजे सर्वांत मोठी थाप; दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना एक लाखाची मदत द्या

छत्रपती संभाजीनगर - 'अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेले ३१ हजार कोटी रुपयांचे 'पॅकेज' म्हणजे इतिहासातील सर्वांत मोठी थाप आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची थट्टा करू नका..राज्यातील शेतकरी जोपर्यंत कर्जमुक्त होत नाही तोपर्यंत सरकारला सोडणार नाही. सरकारची मदत पोचली नाही तर राज्यभर आंदोलन उभारून सरकारला जाब विचारू', असा इशारा शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी दिला.मराठवाड्यातील अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत करावी, संपूर्ण कर्जमुक्ती द्यावी यासह इतर मागण्यांसाठी आज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली क्रांती चौकातून हंबरडा मोर्चा काढण्यात आला..गुलमंडीवर मोर्चाचा समारोप झाला. व्यासपीठावर युवासेनेचे नेते आदित्य ठाकरे, खासदार संजय राऊत, ॲड. अनिल परब, शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे, अंबादास दानवे, खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्यासह इतरांची उपस्थिती होती.ठाकरे म्हणाले, 'मराठवाड्यात अतिवृष्टीची पाहणी केली. शेतकऱ्यांच्या आयुष्याचा अक्षरक्षः चिखल झाला. पिके गेली, घरे वाहून गेली, दुभती जनावरे गेली. पण, सरकारची अद्याप मदत मिळालेली नाही. इतिहासातील सर्वांत मोठे ३१ हजार कोटींचे 'पॅकेज' दिल्याचे सांगत स्वतःची पाठ थोपटून, खाजवून घेतली जात आहे. इतिहासातील सर्वांत मोठी थाप देवेंद्र फडणवीस सरकारने मारली आहे.'.'ज्यांनी ५० खोके घेतले, त्यांच्याकडे आम्ही हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत मागतोय. ती मिळाली नाही तर चाबूक हातात घेऊन यांना वठणीवर आणावे लागेल', अशा इशारा ठाकरे यांनी दिला. तुमच्या 'पॅकेज'ला आमचा विरोध नाही.पण, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 'मनरेगा'मधून एक लाखाची मदत करा; अन्यथा शिवसैनिक शांत बसणार नाहीत. आम्हाला कर्जमुक्ती हवी आहे,', असे त्यांनी ठणकावले. बीडचे राजेंद्र महाराज सावंत, पळशीचे नाना पळसकर, लातूर जिल्ह्यातील भूषण काटे या शेतकऱ्यांनी व्यथा मांडल्या..राजा उदार झाला अन् टरबूज देऊन गेलापॅकेजचा संदर्भ देत 'राजा उदार झाला अन् हाती टरबूज देऊन गेला' अशा शब्दांत फडणवीस यांचा ठाकरे यांनी समाचार घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच मुंबईत येऊन गेले. त्यांना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची अवस्था माहीत नव्हती का, भाषणात त्यांनी उल्लेख तरी केला का? असा प्रश्न ठाकरे यांनी केला..बिहारप्रमाणे देशातील महिलांना मदत करामोदी सरकार बिहारमध्ये मते मिळविण्यासाठी महिलांना दहा हजार रुपये देऊ शकते, मग महाराष्ट्रात का नाही? 'पीएम केअर फंडा'मधून देशभरातील महिलांच्या खात्यात दहा हजार रुपये जमा झाले पाहिजे, असे ते म्हणाले..उपमुख्यमंत्रिपदही बेकायदासरकारला विरोधी पक्षनेत्याची भीती वाटतेय का, असा प्रश्न ठाकरे यांनी केला. राज्यघटनेत नाही, म्हणून विरोधी पक्षनेता नियुक्त केला जात नाही. मग उपमुख्यमंत्रिपद राज्यघटनेत आहे का? दोन-दोन उपमुख्यमंत्री कसे चालतात? त्यांचा दर्जा काढा, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली.