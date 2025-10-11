छत्रपती संभाजीनगर

Uddhav Thackeray : सरकारचे ‘पॅकेज’ म्हणजे सर्वांत मोठी थाप; दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना एक लाखाची मदत द्या

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेले ३१ हजार कोटी रुपयांचे ‘पॅकेज’ म्हणजे इतिहासातील सर्वांत मोठी थाप.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - ‘अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेले ३१ हजार कोटी रुपयांचे ‘पॅकेज’ म्हणजे इतिहासातील सर्वांत मोठी थाप आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची थट्टा करू नका.

Uddhav Thackeray
rain
Farmer
Agriculture Loss
flood news
Diwali
Chhatrapati Sambhajinagar

