करमाड (जि.औरंगाबाद ) : दुचाकीस अज्ञात वाहनाने दिलेल्या धडकेत १५ वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाला तर दोन जण जखमी झाले. ही घटना करमाड- पिंप्रीराजा रस्त्यावर जडगाव फाट्याजवळ शनिवारी (ता.सात) पहाटे साडेपाचच्या सुमारास घडली. या घटनेतील तिघेही आजोबा, आजी व नात असे नातेसंबंधातील आहे. या अपघातात नात वैष्णवी भगवान हुलसार ( वय १५ ) ही मृत पावली, तर आजोबा आप्पासाहेब किसन हुलसार (५०) व त्यांच्या पत्नी मनकर्णाबाई आप्पासाहेब हुलसार (४५ , तिघेही रा. खोडेगाव, ता. औरंगाबाद) हे जखमी झाले. खोडेगाव येथून दुचाकीने (एमएच २० ईएस ८९७७) लाडसावंगीकडे जात असताना जडगाव फाट्याजवळ त्यांच्या दुचाकीस एका अज्ञात वाहनाने धडक दिली. (Grand Daughter Died, Grand Father Serious Injured In Accident In Aurangabad)

धडक जोराची असल्याने पंधरा वर्षीय वैष्णवी व आप्पासाहेब हुलसार यांच्या डोक्यास गंभीर ईजा पोहोचली, तर मनकर्णाबाई या किरकोळ जखमी झाल्या आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच करमाड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र बोकडे, पोलीस कॉन्स्टेबल श्री. नागलोत यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन जखमींना उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. दरम्यान, उपचार चालू असताना सकाळी पावणेआठच्या सुमारास वैष्णवी हिचा मृत्यू झाला. श्री. हुलसार यांच्यावर डोक्याला गंभीर ईजा पोहोचल्याने उपचार सुरू आहेत तर मनकर्णाबाई यांना उपचार करून घरी सोडण्यात आल्याचे बीट जमादार संतोष पाटील यांनी सांगितले. अपघाताबाबत औरंगाबाद (Aurangabad) येथील घाटी रूग्णालयातील (Ghati) पोलीस चौकीतील खबरीवरून अज्ञात वाहनाविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलीस निरीक्षक राजेंद्र बोकडे यांच्या मार्गदर्शनात जमादार श्री. पाटील पुढील तपास करीत आहेत.

गावावर पसरली शोककळा

या अपघातात जखमी झालेले एकाच कुटुंबातील व त्यात ऐन उमेदीच्या वयात वैष्णवीवर असा प्रसंग ओढावल्याने अपघाताची माहिती मिळताच संपूर्ण गावावर जणू दुःखाचा डोंगर कोसळला. शवविच्छेदनानंतर दुपारी वैष्णवीचा मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. त्यानंतर खोडेगाव येथे शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार पार पडले.