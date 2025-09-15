छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Accident: भरधाव ट्रकने नातीसह आजीला चिरडले; जळगाव महामार्गावरील पाथ्री नाक्यावर अपघात, दोन ठार, एक जखमी

Accident News: फुलंब्री-सिल्लोड महामार्गावरील पाथ्री नाक्यावर भरधाव ट्रकने स्कूटरला धडक दिल्याने आजी-नाती जागीच ठार झाल्या. या अपघातात एकजण गंभीर जखमी झाला असून पोलिस तपास सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
फुलंब्री : फुलंब्री-सिल्लोड महामार्गावर पाथ्री परिसरात नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या नाक्यावर रविवारी (ता.१४) सकाळी अकराला भीषण अपघात झाला. यात भरधाव ट्रकने स्कूटरला जोरदार धडक दिल्याने नातीसह आजी जागीच ठार झाल्या. तर एकजण गंभीर जखमी झाला. अख्तरबी सांडू शेख (वय ६०), खालसा अकील शेख (वय ६, दोघे. रा. मिर्झा कॉलनी, सिल्लोड) अशी मृतांची नावे आहेत.

