Chh. Sambhajinagar Accident: भरधाव ट्रकने नातीसह आजीला चिरडले; जळगाव महामार्गावरील पाथ्री नाक्यावर अपघात, दोन ठार, एक जखमी

फुलंब्री : फुलंब्री-सिल्लोड महामार्गावर पाथ्री परिसरात नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या नाक्यावर रविवारी (ता.१४) सकाळी अकराला भीषण अपघात झाला. यात भरधाव ट्रकने स्कूटरला जोरदार धडक दिल्याने नातीसह आजी जागीच ठार झाल्या. तर एकजण गंभीर जखमी झाला. अख्तरबी सांडू शेख (वय ६०), खालसा अकील शेख (वय ६, दोघे. रा. मिर्झा कॉलनी, सिल्लोड) अशी मृतांची नावे आहेत..सिल्लोड येथून जळगाव महामार्गाने छत्रपती संभाजीनगरकडे दिव्यांगासाठी असलेल्या चारचाकी स्कूटरने (क्र. एमएच २०, डीआर ९९८२) दोन्ही पायांनी दिव्यांग असलेले अखिल शेख, अख्तरबी सांडू शेख, खालसा अकील शेख जात होते. पाथ्री परिसरात नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या टोल नाक्यावरून जाताना पाठीमागून येणाऱ्या भरधाव ट्रकने (क्र. एमपी ०९ एचएच १८८१) स्कूटरला जोराची धडक दिली. .यामुळे अख्तरबी सांडू शेख आणि खालसा अखिल शेख हे दोघेही ट्रकखाली चिरडल्याने जागीच ठार झाले. तर अखिल शेख हे बाजूला फेकले गेल्याने बचावले. त्यांना नरेंद्रचार्य स्वामी रुग्णवाहिका चालक नितीन डकले यांनी घाटी रुग्णालयात दाखल केले. अपघातानंतर चालक ट्रक सोडून घटनास्थळावरून फरार झाला. घटनेची वडोद बाजार पोलिसांत नोंद झाली आहे. तपास सहायक पोलिस निरीक्षक सुनील इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..लेकीला भेटण्यासाठी जात होतेसिल्लोड येथून अख्तरबी शेख आपल्या लेकीला भेटण्यासाठी निघाल्या होत्या. त्यांचा दिव्यांग मुलगा अखिलने आपल्या चारचाकी स्कूटरवरून मुलीसह आईला घेऊन छत्रपती संभाजीनगरकडे प्रवास सुरू केला. मात्र, फुलंब्री तालुक्यातील पाथ्री गावाजवळ असलेल्या नाक्यावर हा प्रवास दुर्दैवाने मृत्यूच्या दारात जाऊन पोचला..Tractor Truck Accident: कारंजा मूर्तिजापूर मार्गावर ट्रक ट्रॅक्टरच्या भीषण अपघातात एक ठार.अपघाताला तृतीयपंथी कारणीभूतपाथ्रीमधील जळगाव महामार्गावर काम सुरू असणाऱ्या नाक्यावर पैसे मागणारे तृतीयपंथी मोठ्या प्रमाणात वाहनांची अडवणूक करतात. अखिल हे आई आणि मुलीला घेऊन जाताना तृतीयपंथीने स्कूटर अडवण्याचा प्रयत्न केला. अखिलने त्यांना कट मारण्याचा प्रयत्न केल्याने पाठीमागून आलेल्या ट्रकने स्कूटरला धडक दिली. येथे तृतीयपंथी नसते तर हे दोन निष्पाप बळी गेलेच नसते, अशी चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे पोलिसांनी या तृतीयपंथींचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.