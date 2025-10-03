Chh. Sambhajinager Crime: बहुत केस लढ रहा हैं तू; तू खतम, केस खतम, न्यायालयाबाहेर केला ग्राफिक डिझायनरवर जीवघेणा हल्ला

छत्रपती संभाजीनगर : ‘बहुत केस लढ रहा है तू, तू खतम... केस खतम’ असे म्हणत चक्क न्यायालयाबाहेर ग्राफिक डिझायनरावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. यात डिझायनरचा उजवा पाय व उजवा हात मोडला..डोळ्याला आणि डोक्यालाही गंभीर दुखापत झाली. यात दीड लाख रुपये रोख, मोबाइल आणि महत्त्वाची कागदपत्रेही हिसकावण्यात आल्याचा प्रकार घडला. प्रकरणी बुधवारी (ता.एक) गुन्हा दाखल करण्यात आला..ग्राफीक डिझायनर अजीम साहेबलाल शेख (वय ३०, रा. अजीम कॉलनी, जुना बाजार) यांनी तक्रार दिली. वडिलांच्या जामीन अर्जासाठी ते उच्च न्यायालयात गेले होते. सायंकाळी साडेसहाच्या सुमाराला न्यायालयाच्या गेटजवळून सेव्हन हिलकडे ते जात होते..यावेळी तिघांनी त्यांच्या दुचाकीला लाथ मारून पाडले. अन्य काही अशा सात ते आठ जणांनी त्यांना बेदम मारहाण केली. बुरख्यातील दोन-तीन महिलाही शिवीगाळ आणि मारहाण करीत होत्या..दरम्यान, नागरिक आणि दोन वाहतूक पोलिस घटनास्थळी आले. त्यांनी अजीम शेख यांना ऑटोरिक्षामध्ये बसवून तातडीने खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी नेले. त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला..Pachod Crime : चोरट्यांच्या मारहाणीत पती-पत्नी गंभीर जखमी; रोख व दागिन्यासह दुचाकी लंपास.जुन्या वादातून हल्लातक्रारदारांनी सांगितल्याप्रमाणे शेख अनीस शेख निजाम, अफसर खान फिकर अहमद खान, अबुजर खान, अरबाज अफसर खान, साहेब खान पठाण अशी हल्ला केलेल्या संशयितांची नावे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.