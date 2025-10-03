छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinager Crime: बहुत केस लढ रहा हैं तू; तू खतम, केस खतम, न्यायालयाबाहेर केला ग्राफिक डिझायनरवर जीवघेणा हल्ला

Crime News: 'बहुत केस लढ रहा है तू, तू खतम... केस खतम' असे म्हणत चक्क न्यायालयाबाहेर ग्राफिक डिझायनरावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. यात डिझायनरचा उजवा पाय व उजवा हात मोडला.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : ‘बहुत केस लढ रहा है तू, तू खतम... केस खतम’ असे म्हणत चक्क न्यायालयाबाहेर ग्राफिक डिझायनरावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. यात डिझायनरचा उजवा पाय व उजवा हात मोडला.

