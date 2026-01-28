छत्रपती संभाजीनगर

Beed News:अंबाजोगाईत होतोय ‘ग्रास लँड सफारी’ प्रकल्प; निसर्गरम्य परिसरात पर्यटनाच्या दृष्टीने पहिले पाऊल, जंगलात सोडले ३३ काळवीट!

सकाळ डिजिटल टीम
अंबाजोगाई (जि. बीड): अंबाजोगाईच्या मुकुंदराज परिसरात मराठवाड्यातील पहिला ‘ग्रास लँड सफारी’ प्रकल्प विकसित होत आहे. यानिमित्त वन विभागातर्फे येथील वनपरिक्षेत्रात सोमवारी (ता. २६) ३३ काळवीट सोडण्यात आले. या प्रकल्पामुळे पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने पहिले पाऊल पडले आहे.

