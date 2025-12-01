Chhatrapati Sambhajinagar Crime : दुल्हेराजाची वरात पोलिसांच्या दारात; मित्राच्या मदतीने चोरल्या आठ दुचाकी, दोघे ताब्यात

छत्रपती संभाजीनगर - घरात लग्नाची लगबग होती. पाहुण्यांची ये-जाही सुरू झाली. आनंदी आनंद होता. पण वरपक्षातल्या या सगळ्या गडबडीत अचानक पोलिसांची जीप येऊन थांबली आणि ‘दुल्ह्या’च्या पोशाखाऐवजी मुलाच्या हातात हातकड्या पडल्या. लग्नाच्या मांडवात जाण्याआधीच भावी दुल्हेराजाला थेट पोलिस ठाण्यामध्ये जावे लागले..कारण हा दुल्हा तब्बल आठ दुचाकी चोरीचा सराईत आरोपी निघाला! त्याच्यासह त्याच्या साथीदाराला पोलिसांनी पकडले. अथर नाजीम शेख (वय-२८, रा. फुलेनगर, हर्सूल) असे या दुल्ह्याचे, तर शेख शहबाज मेराज (वय २३, रा. गरमपाणी, मिल कॉर्नर) असे त्याच्या साथीदाराचे नाव आहे..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी - अथरचे रविवारी (ता. ३०) लग्न होते. पण त्यापूर्वीच शुक्रवारी (ता. २८) पोलिसांनी त्याला अटक केली. अथर पूर्वी मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरात चहा-पोह्याची टपरी चालवत होता. परंतु वाढत्या वर्दळीमुळे पोलिसांनी चहा-पोहे विक्रेत्यांना हटविले. त्यानंतर तो दुचाकी चोरीकडे वळला..ज्या परिसरात त्याची चहाची टपरी होती त्याच भागातून त्याने दुचाकी लंपास करणे सुरू केले. दरम्यान, सात जुलैला दिलीप बाबूराव सरियाम (वय ३५, रा. गोलवाडी) यांची दुचाकी बसस्थानकासमोरून चोरीला गेली होती. याप्रकरणी क्रांती चौक ठाण्यात गुन्हा नोंद होता. याचा तपास करताना पोलिसांनी सीसीटीव्ही तपासून अथर आणि शहबाजची ओळख पटवली. त्यांच्याबाबत माहिती काढून दोघांना ताब्यात घेतले..चौकशीदरम्यान त्यांच्याकडून आठ दुचाकी जप्त करण्यात आल्या. ही कारवाई विशेष पथकाचे उपनिरीक्षक अशोक इंगोले, अंमलदार संतोष मुदिराज, माजीद पटेल, भाऊसिंग चव्हाण, संजय श्रीसुंदर, पी.के. खांड्रे, इरफान खान, रवींद्र खरात, धम्मपाल लोखंडे यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.