Chhatrapati Sambhajinagar Crime : दुल्हेराजाची वरात पोलिसांच्या दारात; मित्राच्या मदतीने चोरल्या आठ दुचाकी, दोघे ताब्यात

लग्नाच्या मांडवात जाण्याआधीच भावी दुल्हेराजाला थेट पोलिस ठाण्यामध्ये जावे लागले.
athar shaik and shahbaj shaikh

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - घरात लग्नाची लगबग होती. पाहुण्यांची ये-जाही सुरू झाली. आनंदी आनंद होता. पण वरपक्षातल्या या सगळ्या गडबडीत अचानक पोलिसांची जीप येऊन थांबली आणि ‘दुल्ह्या’च्या पोशाखाऐवजी मुलाच्या हातात हातकड्या पडल्या. लग्नाच्या मांडवात जाण्याआधीच भावी दुल्हेराजाला थेट पोलिस ठाण्यामध्ये जावे लागले.

