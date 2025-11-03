छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: तलावात पडलेल्या गाईला वाचवण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्याचा गाई बरोबर बुडून मृत्यू

Young Farmer Drowns While Trying to Save Cow: गंगापूर तालुक्यातील गुरु धानोरा येथील पाझर तलाव परिसरात जनावरे चारण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्याच्या गाईचा पाणी पिताना पाय घसरल्याने ती तलावात पडली.
नानासाहेब जंजाळे
शेंदूरवादा : गंगापूर तालुक्यातील गुरु धानोरा येथील पाझर तलाव परिसरात जनावरे चारण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्याच्या गाईचा पाणी पिताना पाय घसरल्याने ती तलावात पडली. तिला वाचवण्यासाठी गेलेल्या तरुण शेतकऱ्याचाही गाई बरोबर तलावात बुडून मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना रविवारी (ता. दोन ) दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास घडली.

police
Farmer
Cow
Police Inquiry
