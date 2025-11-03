Chh. Sambhajinagar: तलावात पडलेल्या गाईला वाचवण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्याचा गाई बरोबर बुडून मृत्यू

शेंदूरवादा : गंगापूर तालुक्यातील गुरु धानोरा येथील पाझर तलाव परिसरात जनावरे चारण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्याच्या गाईचा पाणी पिताना पाय घसरल्याने ती तलावात पडली. तिला वाचवण्यासाठी गेलेल्या तरुण शेतकऱ्याचाही गाई बरोबर तलावात बुडून मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना रविवारी (ता. दोन ) दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास घडली..या दुर्दैवी घटनेत राजेंद्र भानुदास भोसले (वय २२) यांचा मृत्यू झाला असून गावात शोककळा पसरली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरु धानोरा येथील शेतकरी भानुदास भोसले हे पत्नी व तीन मुलांसह येथे वास्तव्यास आहेत..त्यांचा मधला मुलगा राजेंद्र भोसले हा नेहमीप्रमाणे रविवारी दुपारी जनावरे चारण्यासाठी पाझर तलाव परिसरात गेला होता. संध्याकाळ झाली तरी राजेंद्र घरी न आल्यानंतर घरच्यांनी शोधाशोध सुरू केली. याचदरम्यान त्यांच्या बैलांपैकी एक बैल घरी परतला. यावरून काहीतरी अनर्थ झाला असावा असा संशय येताच भोसले कुटुंबीय व काही शेतकरी तलावाकडे धावले. तेथे पोहोचल्यावर जनावरे तलावाभोवती दिसली, मात्र एक गाय गायब होती. शोध घेत असताना तलावाच्या काठावर राजेंद्रचे कपडे, चप्पल व काठी पडलेली आढळली. यानंतर ही दुर्घटना घडल्याचे स्पष्ट झाले व तातडीने पोलिसांना याची माहिती देण्यात आली..माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक शिवचरण पांढरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली समाधान डंगरे, स्वप्नील खाकरे व पथक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर अग्निशामक दलाला पाचारण करण्यात आले.छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाचे प्रमुख वसीम पठाण रितेश कस्तुरे, विशाल घरडे, कमलेश सलामबाद, अतुल बनकर, किरण पागोरे,रामदास राऊत,.Latest Marathi News Live Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.यांनी तत्काळ मदतकार्य सुरू केले. अथक प्रयत्नांनंतर अखेर रात्री नऊ वाजे दरम्यान राजेंद्रचा मृतदेह तलावातून बाहेर काढून शासकीय रुग्णालयात रवाना केला होता. गाय देखील मृत अवस्थेत आढळली. राजेंद्र हा कुटुंबातील अवलंबून असलेला तरुण. मेहनती, शांत स्वभावाचा व कुटुंबाचा आधार होता. जनावरांवरील प्रेमामुळे त्याने स्वतःचा जीव धोक्यात घालत गाय वाचवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु दुर्दैवाने त्यात त्याचा जीव गेला.या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.