Chhatrapati Sambhajinagar: महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे जीवघेणा प्रवास; अपघात वाढले, नगर छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाची अवस्था

Chhatrapati Sambhajinagar Highway: छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर झालेल्या हजारो खड्ड्याने वाहन चालकांना तारेवरची कसरत करीत प्रवास करावा लागत आहे. पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील प्रवाशाना ये-जा करताना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे.
अहिल्यानगर/छत्रपती संभाजीनगर : अहिल्यानगर ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर झालेल्या हजारो खड्ड्याने वाहन चालकांना तारेवरची कसरत करीत प्रवास करावा लागत आहे. पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील प्रवाशाना ये-जा करताना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे.

