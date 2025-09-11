Chhatrapati Sambhajinagar: महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे जीवघेणा प्रवास; अपघात वाढले, नगर छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाची अवस्था

अहिल्यानगर/छत्रपती संभाजीनगर : अहिल्यानगर ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर झालेल्या हजारो खड्ड्याने वाहन चालकांना तारेवरची कसरत करीत प्रवास करावा लागत आहे. पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील प्रवाशाना ये-जा करताना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. .‘खड्डेच खड्डे चोहीकडे’ अशी अवस्था सध्या होऊन बसल्याने मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. गेल्या आठवड्यात या मार्गावर तेरा लहान, मोठे अपघात होऊनही संबंधित विभागाने कुठलीच उपाययोजना करीत नसल्याने नाराजीचा उद्रेक होऊ लागला आहे..मागील दहा, बारा वर्षार्पुर्वी हा रस्ता बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या पध्दतीने तयार करण्यात आला होता. अहिल्यानगर ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर जेऊर बायजाबाईचे, खडका फाटा व लिंबे जळगाव येथे टोलनाके उभारण्यात आले होते. मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात ''सकाळ'' ने नियमित केलेल्या पाठपुराव्यामुळे डागडुजी करण्यात आली होती. .घोडेगाव (ता.नेवासे) येथून छत्रपती संभाजीनगरला जाण्यास अगोदर दीड तास तर अहिल्यानगरला जाण्यास ४० मिनिटे लागत होती. खड्ड्यांमुळे आता हेच अंतर पुर्ण करण्यासाठी अनुक्रमे अडीच तास व दीड तास लागत आहे. वडाळा ते अहिल्यानगर मार्गावर अनेक खड्डे एक फुटांपेक्षा जास्त खोल तर तीन बाय तीन लांबीचे झाले आहेत..मागील आठवड्यात सलग तीन दिवस पाऊस झाल्यानंतर या रस्त्याची दुरवस्था अधिक उघड होऊन प्रवास करणे धोकादायक झाले आहे. मराठवाडा, विदर्भ व पुणे, मुंबईहून येणारे शनिभक्त याच मार्गाने येतात. पांढरीपुल, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, सुपे, रांजणगाव या औद्योगिक दळणवळणाची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात असते..पांढरीपुल ते कायगाव टोका या नेवासे तालुक्यातील रस्त्यावर रस्त्याच्या दुतर्फा मोठ्या प्रमाणात खड्डे झाले. काही ठिकाणी साईड भराव वाहून गेला तर काही ठिकाणी पावसाचे पाणी चक्क रस्त्यावरून वाहत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सध्या तात्पुरती मलमपट्टी सुरु असली तरी केलेले काम पावसात पुन्हा वाहून गेलेले आहे. खड्डा चुकविताना आठ दिवसांत अनेक लहान मोठे अपघात झाले आहेत..Pune Traffic : पुणे लोक अदालतीत वाहतूक दंडात सवलत, पहिल्याच दिवशी ५०० हून अधिक दावे निकाली.संबंधित अधिकाऱ्यांना सुचना दिल्या आहेत. खड्डे बुजविणे बाबत लवकरच टेंडर व प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात केली जाणार आहे.- विठ्ठल लंघे, आमदार, नेवासेप्रवासी व ग्रामस्थांच्या वाढत्या तक्रारीनंतर रस्त्याची पाहणी करण्यात आली आहे. याबाबत वरीष्ठांना अहवाल दिला आहे. खड्ड्यांची अडचण लवकरच मार्गी लावली जाईल.- अभय भांगे, कनिष्ठ अभियंता जागतिक बँक प्रकल्प, अहिल्यानगरअहिल्यानगर येथून घोडेगाव येथील डोंबारवस्ती जिल्हा परिषद शाळेत यावे लागते. रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे झाल्याने कधी वाहतूक कोंडी तर कधी खराब रस्त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे.- तारा काटकर- कांबळे, शिक्षिका, घोडेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.