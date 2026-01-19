Sakal Book Festival: डॉक्टरही रमले पुस्तकांच्या दुनियेत

छत्रपती संभाजीनगर: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील मॉर्ड संघटनेच्या डॉक्टरांनी प्रदर्शनाला भेट देत विविध विषयांवरील पुस्तके हाताळत खरेदीही केली. वाचन व्यक्तीला समृद्ध करते. त्यामुळे सतत वाचायला हवे, असा प्रातिनिधिक सूर त्यांच्या प्रतिक्रियांमधून उमटला. घाटीचे अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांच्या मार्गदर्शनात मार्डचे अध्यक्ष डॉ. चैतन्य ढावरे, डॉ. स्नेहा गुणाले, डॉ. अलिशा निकम, डॉ. सोनम मिसाळ, डॉ. वैभव ठाकरे, सचिव डॉ. शुभम सावळकर, सहसचिव डॉ. मौनम कुबनानी यांची यावेळी उपस्थिती होती. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...या प्रदर्शनातून विचारांची श्रीमंती, लेखक, वाचक आणि विचारवंत यांना एकत्र आणण्याचे काम ‘सकाळ’ने प्रभावीपणे केले. मराठीचा सन्मान, नव्या लेखकांना व्यासपीठ आणि दर्जेदार वाचनसंस्कृती निर्माण करण्यासाठी दूरदृष्टीचे प्रतीक आहे. -डॉ. अनुपम टाकळकर, अध्यक्ष, आयएमए.या प्रदर्शनामुळे डॉक्टरांनाही पुस्तकांच्या दुनियेत रमण्याची संधी मिळाली. वैद्यकीय शिक्षणासोबतच साहित्यिक आणि वैचारिक वाचन माणसाला संवेदनशील बनवते. ‘सकाळ’ने वाचनप्रेमींना एक दर्जेदार व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे.- डॉ. चैतन्य ढावरे, अध्यक्ष, मार्ड .MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.अत्यंत चांगली मांडणी आणि उत्कृष्ट नियोजन यामुळे महोत्सव भव्य-दिव्य होत आहे. वाचनसंस्कृती रुजविण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे. दुर्मिळ आणि नव्या पुस्तकांचा परिचय या महोत्सवामुळे झाला.- डॉ. शुभम सावळकर, सचिव मार्ड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.