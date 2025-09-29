Crop Damage In Chh. Sambhajinagar: कन्नड तालुक्यात ८४ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान; ८६ कोटींच्या मदतीची मागणी

कन्नड: तालुक्यातील कन्नड, चापानेर, देवगाव रंगारी, चिखलठाण, पिशोर, नाचनवेल, करंजखेड, चिंचोली लिंबाजी, नागद या महसूल मंडळात शनिवारी (ता.२७) रात्रभर व रविवारी दुपारपर्यंत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे खरी हंगामाच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले..१९६ गावांतील ९८ हजार ६५० शेतकऱ्यांच्या ८४ हजार ५९९ हेक्टरवरील सोयाबीन, मका, कापूस, तूर, हळद, टोमॅटो, मिरची, ऊस, कांदा, मोसंबी, केळी, डाळिंब यासह विविध पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे..Crop Damage: जिल्ह्यातील २२२ गावांना अतिवृष्टीचा तडाखा; ५८ हजार ४९९ हेक्टवरील पिके पाण्यात, पाच तालुक्यांत मोठे नुकसान.जिरायत पिकांसाठी प्रति हेक्टर ८ हजार ५००, बागायतीसाठी १७ हजार व फळबागांसाठी २२ हजार ५०० या प्रमाणे एकूण ८६ कोटी १७ लाख ३९ हजार रुपयांच्या निधीची मागणी शासनाकडे केली असल्याची माहिती तहसीलदार विद्याचरण कडवकर यांनी दिली..जिरायत पिकनिहाय बाधित क्षेत्र :सोयाबीन : २,६१९ हे.कापूस : ३१,५९५ हे.मका : ४९,४३७ हे.बाजरी : ५९८ हे.तूर : ३५० हे.अपेक्षित नुकसानभरपाई निधी : ७१ कोटी ९० लाख १ हजार ५०० रु..भाजीपाला पिकनिहाय बाधित क्षेत्र :भाजीपाला : २,१०० हे.टोमॅटो : ८०८ हे.बटाटा : ११ हे.हळद : १७ हे.मिरची : ८८ हे.कांदा : ४५ हे.ऊस : २५६ हे.आले (अद्रक) : ४,८०० हे.एकूण क्षेत्र : ८,१२५ हे.अपेक्षित नुकसानभरपाई निधी : १३ कोटी ८१ लाख २५ हजार रु..फळबाग पिकनिहाय बाधित क्षेत्र :केळी : ४० हे.डाळिंब : ६२ हे.मोसंबी : ९५ हे.अपेक्षित नुकसानभरपाई निधी : ४५ लाख २२ हजार ५०० रु.शनिवारी (ता.२७) रोजी रात्रभर झालेला मंडळनिहाय पाऊस :कन्नड : १३५.३ मिमीचापानेर : १३५.३ मिमीदेवगाव (रं) : १६६ मिमीचिखलठाण : ११७ मिमीपिशोर : १२६.५ मिमीनाचनवेल : १२५.३ मिमीचिंचोली लिंबाजी : १२०.८ मिमीकरंजखेड : १३९.५ मिमीनागद : ८५.५ मिमीएकूण सरासरी : १२७.९ मिमी.Satara News: 'ऑगस्टच्या मुसळधारेने २२ हेक्टरची हानी': वाई, महाबळेश्वर, कऱ्हाडला फटका; १४२ शेतकऱ्यांच्या भरपाईचा अहवाल शासनाकडे.दाभाडी शिवारातील गट क्रमांक ११२ मधील अनिता रविंद्र भोसले व सौरभ रविंद्र भोसले यांच्या दीड एकर बागायती शेतालगत असलेल्या केटी बंधाऱ्याच्या गेटमध्ये कचरा अडकल्याने पाणी शेतात घुसले. त्यामुळे आठ ते दहा फूट रुंद व ५० फूट लांबीचा मोठा खड्डा पडून सर्व शेतजमीन वाहून गेली. या शेतकऱ्यांचे जवळपास ४५ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.१) कन्नड : लव्हाळी येथील तुरीचे पिक पाण्याखाली गेलेले आहे.२) दाभाडी : गट क्रमांक ११२ मधील दीड एकर शेती पूर्णपणे वाहून गेलेली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.