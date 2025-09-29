छत्रपती संभाजीनगर

Crop Damage In Chh. Sambhajinagar: कन्नड तालुक्यात ८४ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान; ८६ कोटींच्या मदतीची मागणी

Heavy Rain: कन्नड तालुक्यात मुसळधार पावसामुळे ८४ हजार हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले असून ९८ हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीसाठी ८६ कोटी रुपये मागणी केली आहे. सोयाबीन, मका, कापूस, तूर, हळद, टोमॅटो, भाजीपाला आणि फळबागांवरील नुकसान सर्वाधिक झाले.
Crop Damage In Chh. Sambhajinagar

Crop Damage In Chh. Sambhajinagar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कन्नड: तालुक्यातील कन्नड, चापानेर, देवगाव रंगारी, चिखलठाण, पिशोर, नाचनवेल, करंजखेड, चिंचोली लिंबाजी, नागद या महसूल मंडळात शनिवारी (ता.२७) रात्रभर व रविवारी दुपारपर्यंत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे खरी हंगामाच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले.

Loading content, please wait...
water
Farmer
Crop Damage
rain damage crops
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com